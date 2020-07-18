Уфимка погибла в массовом ДТП: на трассе столкнулись сразу четыре машины

18 Июль 2020 2020-07-18T07:57:59+03:00

Еще один человек был госпитализирован

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В результате массового ДТП под Уфой погибла женщина.

Как передали в ГИБДД Башкирии, авария произошла вечером 17 июля на 1328 километре трассы Москва-Уфа. 25-летний житель Саратовской области на грузовике ГАЗ врезался в поворачивавший автомобиль той же марки. От удара последний отбросило на встречную «Ладу Калина», после чего в нее же врезалась еще одна машина – Ford Focus.

В аварии смертельные травмы получила 58-летняя уфимка, управлявшая отечественной легковушкой. Она скончалась на месте происшествия. Водитель первого ГАЗа был госпитализирован с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU