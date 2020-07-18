2020-07-18T07:57:59+03:00
Происшествия

Уфимка погибла в массовом ДТП: на трассе столкнулись сразу четыре машины

Еще один человек был госпитализирован
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

В результате массового ДТП под Уфой погибла женщина.

Как передали в ГИБДД Башкирии, авария произошла вечером 17 июля на 1328 километре трассы Москва-Уфа. 25-летний житель Саратовской области на грузовике ГАЗ врезался в поворачивавший автомобиль той же марки. От удара последний отбросило на встречную «Ладу Калина», после чего в нее же врезалась еще одна машина – Ford Focus.

В аварии смертельные травмы получила 58-летняя уфимка, управлявшая отечественной легковушкой. Она скончалась на месте происшествия. Водитель первого ГАЗа был госпитализирован с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД Башкирии в ходе рейдов выявила более двух тысяч нарушений
Жители деревни в Башкирии вышли своими силами тушить пожар на горе
Коронавирусом за сутки в Башкирии заразилось 55 человек
Комары заразили жителей Башкирии опасным паразитарным заболеванием
В Башкирии 20-летний мотоциклист после столкновения с тремя авто скончался в больнице
Чиновников башкирского природного парка переселили в вагончик, чтобы они были «вместе с народом»
Уфимка погибла в массовом ДТП: на трассе столкнулись сразу четыре машины
Во время сильного ливня в Башкирии насмерть сбили 10-летнего мальчика
Опубликован рейтинг районов и городов Башкирии по количеству людей с ожирением
В Башкирии мужчина потерял сознание из-за сильной жары и умер
В Уфе задержали предполагаемого насильника женщины
В Уфе на длительное время закроют определенные участки улиц
Следователи проверят обстоятельства смерти пятилетнего мальчика под Уфой
Пьяный уфимец разъезжал по городу с тремя детьми в салоне авто
МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение в республике
В одном из районов Башкирии введен режим ЧС из-за лесного пожара: горит площадь в 133 гектара
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
На всех выездах из Уфы дежурят экипажи ГИБДД и эвакуаторы
Власти Уфы огласили дату открытия кинотеатра под открытым небом
Пропавший на берегу реки 5-летний мальчик из Башкирии найден мертвым
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта ArcticConnect
«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу от Незлобина и Светлакова