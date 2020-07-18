Во время сильного ливня в Башкирии насмерть сбили 10-летнего мальчика

18 Июль 2020 2020-07-18T08:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтачевском районе Башкирии зафиксирован смертельный наезд на ребенка. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Инцидент случился вечером 17 июля на улице Советской. По данным дорожной полиции, 40-летний местный житель на вазовской «четырнадцатой» сбил 10-летнего мальчика, который пытался пересечь проезжую часть на велосипеде. Он тяжелых травм ребенок скончался до приезда бригады медиков.

фото: ГИБДД РБ

Как отметили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в условиях «недостаточной видимости» из-за сильного ливня. Очевидцы трагедии рассказали, что игравшие на улице дети спешили по домам, скрываясь от непогоды.

Водитель был проверен на алкотестере и оказался трезв. Правоохранители начали разбирательство по факту несчастного случая.

фото: ГИБДД РБ

ИСТОЧНИК KP.RU