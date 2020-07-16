Стала известна личность 26-летнего уфимца, который разбился в центре на спортивном мотоцикле

16 Июль 2020 2020-07-16T13:03:05+03:00

Ему было всего 26 лет

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Погибшим мотоциклистом в ДТП в Уфе минувшей ночью оказался 26-летний Александр Прокушенко. Как ранее сообщала «КП – Уфа», в первом часу ночи 16 июля на пересечении улиц Цюрупы и Чернышевского столкнулись спортивный мотоцикл Yamaha и Volkswagen Polo. Удар был такой силы, что байкера отбросило, а его мотоцикл загорелся.

- По предварительным данным, легковой автомобиль двигался по улице Цюрупы и выполнял левый поворот на улицу Чернышевского, мотоцикл направлялся также по улице Цюрупы во встречном направлении. После столкновения произошло возгорание мотоцикла, – сообщили в ГИБДД.

Поначалу Александр был жив, с многочисленными травмами его доставили в больницу. Но врачи оказались бессильны, и он скончался.

По данным дорожной полиции, Александр не имел водительских прав. Позднее в сети появилась и видеозапись момента аварии – на ролике видно, как пилот на высокой скорости проезжает перекресток и врезается в переднюю часть иномарки. После столкновения машину разворачивает почти на 180 градусов, а мотоцикл отлетает в сторону и загорается.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Байк после удара загорелся

ИСТОЧНИК KP.RU