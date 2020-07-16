2020-07-16T07:44:26+03:00
Происшествия

В Уфе после столкновения с легковушкой погиб 26-летний мотоциклист

ДТП с трагическими последствиями произошло на пересечении улиц Чернышевского и Цюрупы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Уфе минувшей ночью после столкновения с легковушкой погиб молодой мотоциклист. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в первом часу. На перекрестке Чернышевского и Цюрупы столкнулись Volkswagen Polo, за рулем которого сидел 34-летний житель Уренгоя, и мотоцикл Yamaha под управлением 26-летнего уфимца.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«По предварительным данным, легковой автомобиль двигался по улице Цюрупы и выполнял левый поворот на улицу Чернышевского, мотоцикл направлялся также по улице Цюрупы во встречном направлении. После столкновения произошло возгорание мотоцикла», – передали в ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

После ДТП мотоциклист был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако врачи не смогли спасти молодого человека. По данным дорожной полиции, у него не было водительских прав. В Госавтоинспекции отметили, что в Уфе это уже четвертая авария с участием мотоцикла на текущей неделе.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано девять аварий, в которых один человек погиб и девять – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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