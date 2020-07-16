В Уфе после столкновения с легковушкой погиб 26-летний мотоциклист
В Уфе минувшей ночью после столкновения с легковушкой погиб молодой мотоциклист. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
ДТП произошло в первом часу. На перекрестке Чернышевского и Цюрупы столкнулись Volkswagen Polo, за рулем которого сидел 34-летний житель Уренгоя, и мотоцикл Yamaha под управлением 26-летнего уфимца.
фото: ГИБДД РБ
«По предварительным данным, легковой автомобиль двигался по улице Цюрупы и выполнял левый поворот на улицу Чернышевского, мотоцикл направлялся также по улице Цюрупы во встречном направлении. После столкновения произошло возгорание мотоцикла», – передали в ГИБДД.
фото: ГИБДД РБ
После ДТП мотоциклист был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако врачи не смогли спасти молодого человека. По данным дорожной полиции, у него не было водительских прав. В Госавтоинспекции отметили, что в Уфе это уже четвертая авария с участием мотоцикла на текущей неделе.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано девять аварий, в которых один человек погиб и девять – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU