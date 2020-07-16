В сети появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклом в центре Уфы

16 Июль 2020 2020-07-16T10:06:51+03:00

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В сети появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклом, которое произошло ночью 16 июля в центре Уфы. Напомним, в результате аварии на пересечении улиц Чернышевского и Цюрупы погиб 26-летний водитель двухколесного транспорта. От тяжелых травм молодой человек скончался на больничной койке.

На записи, обнародованной каналом UTV, видно, как Yamaha на высокой скорости врезается в поворачивающую легковушку Volkswagen Polo. После столкновения машину разворачивает почти на 180 градусов, а мотоцикл отлетает в сторону и загорается.

Напомним, в ГИБДД передали, что у мотоциклиста не было водительских прав.

Момент смертельного ДТП в Уфе // 16.07.

ИСТОЧНИК KP.RU