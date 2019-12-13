Андрей Губин вернется на сцену после долгих лет затворничества

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-13T12:03:13+03:00

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Певец из Уфы Андрей Губин может в скором времени вернуться на сцену. Это произойдет после долгих лет затворничества. Намек на возрождение карьеры «мальчика-бродяги» сделал его саундпродюсер Тарас Ващишин. В своем Instagram он опубликовал фото с Губиным в студии – возможно, как раз во время записи нового трека.

– У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится, — рассказал продюсер изданию «СтарХит». Должно быть все: и песни, и тур, но пока это все, что я могу рассказать.

Напомним, Андрей Губин ушел со сцены и публичного поля в середине нулевых. Тому есть две причины: смерть обоих родителей и тяжелая болезнь – более десяти лет назад артисту диагностировали «левостороннюю прозопалгию лица», что сопровождается сильными болями. Разумеется, без дела музыкант не сидел. Он работал над стихами, которые в скором времени могут стать основой для хитовых песен. Дома в Москве он бывал редко, находясь в разъездах. В то же время преданные поклонники продолжали подносить к его дверям подарки и письма.

ИСТОЧНИК KP.RU