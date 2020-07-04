2020-07-04T14:56:07+03:00
Общество

Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания

«Комсомолка» провела онлайн круглый стол по вопросам поступления в университеты республики
Поделиться:
Фото: Николай ОберемченкоФото: Николай Оберемченко
Изменить размер текста:

На онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» состоялся круглый стол, посвященный вопросам приемной кампании вузов в 2020 году.

На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей ответили руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.

Трансляция онлайн-круглого стола прошла на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа». О приемной кампании-2020, ее особенностях и сроках можно узнать из записи прямого эфира.

Круглый стол "Приемная кампания в вузы Башкирии 2020".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии резко возросло количество пациентов с внебольничной пневмонией
Житель Башкирии за оскорбление до смерти забил жену
В Уфе годовалая девочка выпала из окна многоэтажки
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В Уфе случайные прохожие обнаружили на обочине тело мужчины
Землю в нескольких районах Башкирии признали особо ценной
В Башкирии спасатели помогли ребенку, застрявшему пальцем в необычном месте
В Башкирии по неизвестным причинам скончалась медсестра городской больницы
Известно, как долго продержится жара в Башкирии
Стала известна личность 19-го умершего от коронавируса в Башкирии
За сутки коронавирус нашли у 46 жителей Башкирии
В Башкирии «десятка» вылетела с дороги и перевернулась: водитель скончался в больнице
Уфа отметила салютом присвоение почетного звания «Город трудовой доблести»
Дело уфимца Владимира Санкина, обвиняемого в убийстве предполагаемого педофила, рассмотрит суд присяжных
В Башкирии полиция и ФСБ задержали вооруженную группировку, «крышевавшую» бизнес в одном из городов
В Уфе спасатели помогли женщине, угодившей в овраг посреди ночи
Форум урбанистики в Уфе показал всему миру точки притяжения в республике
Жители Башкирии задолжали алиментов на сумму, превышающую стоимость строительства новой инфекционки под Уфой
Спустя год: где и как сейчас живут дети скандальной кассирши из Башкирии, укравшей 25 миллионов
В Башкирии семь госпредприятий перейдут частным владельцам
Жителя Башкирии жестоко убили из-за 25 тысяч рублей
Почти 190 тысяч жителей Башкирии не смогут выехать на отдых за границу
«Обязательно выздоровею!»: в Уфе прооперировали молодую мать, которой поставили смертельно опасный диагноз
Алиментщика из Башкирии отправили в колонию строгого режима
Стали известны подробности страшного ДТП в Башкирии, где погибли три человека
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В башкирской больнице, на экс-руководителя которой завели уголовное дело, назначили нового главврача
Три человека погибли во встречном ДТП на трассе в Башкирии
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек