Как будут поступать в этом году в вузы Башкирии: рассказывают руководители ведущих вузов республики

Пандемия коронавируса в мире внесла значительные коррективы практически во все сферы нашей жизни. В этом году кардинально изменились правила поступления в вузы и колледжи. Чтобы внести ясность в тонкости предстоящей приемной кампании, «Комсомолка» провела круглый стол с руководителями ведущих университетов Башкирии.

На связь с читателями из своих рабочих кабинетов вышли ректор БГПУ имени М.Акмуллы Салават Сагитов, проректор УГНТУ Александр Могучев, врио ректора УГАТУ Сергей Новиков и ректор БашГУ Николай Морозкин.

КАК ПРОЙДЕТ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Как известно, из-за пандемии коронавируса подача и прием документов на поступление в вузы в этом году проводится в дистанционном формате или через операторов почтовой связи. Мы попросили руководителей ведущих вузов Башкирии подробнее рассказать об особенностях поступления в этом году.

Ректор БГПУ имени М. Акмуллы Салават Сагитов

На правах председателя Совета ректоров Башкирии первым слово взял Салават Сагитов. Он подчеркнул, что у каждого вуза могут быть свои внутренние запросы в рамках приемной кампании, но всех их объединяет одно: в университетах Башкирии есть собственные сайты, где каждый абитуриент может создать личный кабинет.

- В принципе, за этим будущее. Абитуриенты и раньше могли дистанционно подать документы, просто сейчас этот процесс стал быстрее, - отметил ректор БГПУ имени Акмуллы. - К такому формату мы готовы: наши приемные комиссии работают, технические возможности есть, ресурсы тоже.

Подтвердил готовность принимать документы у абитуриентов удаленно и ректор БашГУ Николай Морозкин.

- Этот способ мы уже давно апробировали - мы уже три года так принимаем экзамены и документы у иностранцев, - рассказал Николай Морозкин. - Для регистрации пишете там свою электронную почту, ФИО, заполняете анкету и отсылаете в вуз. Приемная комиссия все изучит, и, если там чего-то не хватает, то вам придет сообщение, что надо дополнить, - разъяснил ректор БашГУ.

Ректор БашГУ Николай Морозкин

В свою очередь, врио ректора Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков подчеркнул, что в этом году абитуриентам не обязательно дожидаться результатов ЕГЭ. По его словам, приемная комиссия в Авиационном университете уже открылась - на данный момент поступило уже более 200 заявлений от абитуриентов.

- Подать документы в УГАТУ можно и через портал Госуслуг. Наш университет в этом году вошел в число ведущих вузов России (всего их 53), которые реализуют суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Уже сегодня мы одни из немногих вузов, кто готов автоматически загружать заявления с портала Госуслуг. Кроме того, к услугам наших абитуриентов мы предлагаем и личный кабинет поступающего на официальном сайте УГАТУ, который по функционалу, по удобству и оформлению можно сравнить лишь с уровнем сайтов ведущих технических вузов России. УГАТУ готов предложить своим абитуриентам самые эффективные каналы связи для взаимодействия, - отметил Сергей Новиков.

Врио ректора УГАТУ Сергей Новиков

Проректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Александр Могучев подчеркнул, что вуз уже начал прием документов на поступление.

- Прием осуществляется в дистанционном формате. Сейчас уже можно сказать, что ребята этим активно пользуются - на данный момент уже более 300 человек изъявили желание обучаться в УГНТУ. Специалисты, которые сейчас работают в секретариате приемной комиссии, были обучены, в техническом плане мы подготовились еще раньше, - рассказал Александр Могучев.

Проректор УГНТУ Александр Могучев

СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

Руководители четырех ведущих вузов Башкирии рассказали также о том, сколько в этом году в университетах будет бюджетных мест обучения.

Ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов напомнил, что те абитуриенты, у кого нет доступа к интернету, могут подать документы в вузы из специально предоставленных для этого мест.

- Наши школы, библиотеки, дома культуры, администрации муниципальных образований принимают абитуриентов, которые могут там подключиться и отправить документы в вузы. Они готовы принимать выпускников школ в понедельник и пятницу - до обеда, а в среду после обеда, - рассказал Салават Сагитов.

Что касается бюджетных мест обучения, то во всех вузах Башкирии по всем направлениям, в том числе специалитет, бакалавриат и магистратура, на сегодняшний день предусмотрено 11 200 мест.

- Это более чем на 10% больше, чем в прошлом году. Если говорить про бакалавриат и специалитет, то здесь 9 120 бюджетных мест. Коммерческих же предусмотрено 18 456, - пояснил Салават Сагитов. - На сегодняшний день у нас 19 268 выпускников школ - это потенциальные наши абитуриенты.

Что касается БГПУ имени Акмуллы, то в этом году на университет выделено почти 1700 бюджетных мест, что на 100 мест больше, чем в прошлом году.

Ректор БашГУ Николай Морозкин отметил, что в этом году университет получил дополнительно 600 бюджетных мест.

- Причем мы получили бюджетные места на специальности, где их долго не было. Например, на журналистику, издательское дело, философию, рекламу и связь с общественностью. В 2020 году мы вместе с филиалами принимаем на бюджетные места 2 967 студентов. Поэтому, ребята, спокойно поступайте в вузы нашей республики, - обратился Николай Морозкин к абитуриентам Башкирии.

УГАТУ в этом году на бюджетные места принимает 2 013 студентов, что на 216 больше, чем в прошлом году.

- Несколько лет университет не принимал на бюджетные места по направлению «Экономика». В этом году мы добились и вновь открываем бюджетный прием на бакалавриат по экономическим направлениям. Кроме того, вуз успешно аккредитовал и магистратуру по «Экономике». Талантливая молодежь получает дополнительные возможности для реализации своего потенциала, - отмечает врио ректора УГАТУ Сергей Новиков.

Что касается УГНТУ, то в этом году опорный вуз планирует принять на бюджетные места 2929 человек, что на 350 мест больше, чем в прошлом году, а значит, поступить в УГНТУ будет проще!

- Увеличение бюджетного приема произошло по тем направлениям, где осуществляется прием по результатам ЕГЭ: физика, химия, информатика. То есть для тех отраслей, куда мы готовим своих выпускников - это топливная и нефтехимическая промышленность, строительная отрасль и сервис, - заявил проректор УГНТУ Александр Могучев.

Количество бюджетных мест в вузах Башкирии в 2020/21 учебном году

ПЛАНЫ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

У некоторых жителей республики возникают опасения, что новый учебный год в вузах может начаться в дистанционном формате. Руководители ведущих вузов Башкирии сошлись во мнении, что такая форма обучения - это не проблема. Но как студентам, так и преподавателям не хватает живого общения.

- Дело ведь в том, что преподавание - это не просто выгрузка данных из компьютера, а именно нормальное человеческое общение. И если мы будем отмечать 1 сентября онлайн, то будет очень печально, - говорит ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов.

Поддержал своего коллегу и ректор БашГУ Николай Морозкин.

- Ничто не заменит живое общение. И без присутствия в аудитории невозможно перенять всей, скажем так, энергетики обучения, - говорит Николай Морозкин.

Врио ректора УГАТУ Сергей Новиков в свою очередь заявил, что вызовы времени таковы, что университетское сообщество может прийти к созданию «гибридного» обучения. Оно подразумевает совмещение обычного, «живого» формата обучения и дистанционного. Он также подчеркнул, что дистанционное обучение в УГАТУ практикуется с 2013 года. А в декабре 2019 года начата серьезная модернизация IT-структуры университета. Установлено серверное оборудование, которое обеспечит необходимый запас мощности высокопроизводительных систем вуза в течение последующих 4-5 лет. Серверы позволяют беспрепятственно взаимодействовать и обмениваться информацией сразу тысячам пользователей, оптимизировать научную и учебную работу, развивать существующие сервисы и создавать новые. Помимо этого, мы существенно обновили локально-вычислительную сеть УГАТУ, которая теперь работает на скорости 100 гб/с. Такими ресурсами могут похвастаться далеко не все вузы России.

Благодаря полученному опыту уфимскому Авиационному университету удалось легко перейти на дистанционный формат без каких-либо проблем.

- Мы уже 16 марта безболезненно перешли на «дистанционку», - подчеркнул Сергей Новиков.

В свою очередь, проректор УГНТУ Александр Могучев отметил, что Нефтяной университет готов начать учебный год в любом формате.

- Мы готовы к любому развитию событий. Сейчас рассматриваем три варианта: классическая форма обучения со всеми видами занятий в очном виде, полудистанционный формат и полностью дистанционный формат. Для всех вариантов готовим необходимую базу, настраиваем и проверяем загруженность своих сетей. Будем надеяться, что в сентябре студенты придут и сядут за парты. Но если будет по-другому, университет готов к работе в дистанционном формате, - заявил Александр Могучев.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ

Руководители лучших вузов Башкирии поделились и своими научными и учебными планами на предстоящий учебный год.

О планах на 2020/21 учебный год рассказал ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов.

- Недавно пришла информация по второму этапу Президентских грантов. Так вот, поддержку получили проект Башгосуниверситета и совместный проект БГПУ и Русского географического общества. Мы получили шесть миллионов рублей, - поделился приятной новостью Салават Сагитов.

По его словам, большую роль сейчас играют подразделения дополнительного непрерывного образования, которые есть в каждом вузе. По итогам 2019 года через программы дополнительного образования в университетах Башкирии прошли 40 тысяч человек.

- Если брать наш университет, то мы по большей части открываем новые специальности в магистратуре. Ну, и хотелось бы отметить, что сейчас, например, самая популярная специальность в республике - перевод и переводоведение. Она есть и в БГПУ, и в БашГУ. Там средний балл за один экзамен - 88, на эту специальность невероятно тяжело поступить, - отметил ректор БГПУ имени Акмуллы.

Ректор БашГУ Николай Морозкин, в свою очередь, отметил, что Институт непрерывного образования при университете постоянно «держит руку на пульсе» и открывает новые, востребованные программы дополнительного образования. Сейчас в университете их свыше 150.

- В нашем университете мы только в прошлом году завершили грант на 385 миллионов. Это создание биоразлагаемых полимеров на основе вторичного полимерного сырья. Мы знаем, как актуальна эта тема - пустая пластиковая посуда из-под воды, например, где только не валяется. Весь мир разрабатывает технологию, с помощью которой можно сделать полимерные материалы, которые разлагаются как дерево. Мы разработали такую технологию за три года, - поделился хорошими новостями Николай Морозкин.

По словам ректора БашГУ, в настоящее время одно из крупнейших предприятий России по производству пластиковых изделий «Альтернатива», расположенное в башкирском городе Октябрьский, уже начало внедрять разработанную технологию в производство. При этом в университете открыта специализированная аккредитованная лаборатория для сертификации биоразлагаемых пластиковых изделий.

- Таким образом, в нашем вузе не только разработана и внедрена технология в реальное производство, но и налажена сертификация готовых изделий, - отметил Николай Морозкин. - В этом году в БашГУ также открылись ряд новых направлений, в основном по магистратуре. Хотел бы выделить новое направление высшего образования по бакалавриату и магистратуре, на которое уже есть конкретные заказы предприятий - статистика.

В УГАТУ также появляются новые направления. Например, Авиационный университет открывает в этом году восемь новых магистерских программ.

- Чтобы подробнее изучить, что представляет из себя каждая из них, нужно просто посетить наш сайт и официальные страницы в социальных сетях. Некоторые из них не просто востребованы временем, они в какой-то мере опережают это время. Например, электротехника и управление в транспортных системах или, проще говоря, создание и проектирование силовых установок для «электрического» самолета. Или программы, которые мы решили реализовывать совместно с медуниверситетом: «Биомедицинские информационные системы и технологии обработки медико-биологической информации» или «Архитектор медицинских приборов и систем». Реализация этих программ требует очень тесного взаимодействия медиков и инженеров. Сегодня количество приборов и роботов в медицине таково, что нашим врачам нужна активная инженерная поддержка. Часть магистерских программ открывается совместно с индустриальными партнерами вуза, например, с ПАО «Газпром нефть». Одна из крупнейших российских нефтяных компаний создает собственную программу подготовки в УГАТУ по профилю «Цифровые технологии в корпоративных системах». Обучение будет проходить в очной форме на факультете информатики и робототехники, - рассказал Сергей Новиков.

Сегодня университет активно участвует в конкурсах, проводимых в рамках национального проекта «Наука». УГАТУ подал заявку на создание и развитие научного центра мирового уровня «Инновационные силовые установки, агрегаты и материалы для электрического самолета».

- В рамках этого конкурса к 2025 году мы запланировали создать летающую лабораторию - электрический самолет с гибридной силовой установкой для отработки технологий, создаваемых в научном центре. В кооперации с индустриальными партнерами, такими, как ЦИАМ предприятия ОДК, Технодинамики и другими, - делится планами Сергей Новиков.

В свою очередь, проректор УГНТУ Александр Могучев подчеркнул, что будущие специалисты, получившие дипломы Нефтяного университета, всегда могут рассчитывать на трудоустройство. Программы, по которым готовят в вузе, всегда актуальны и востребованы.

- Сейчас наши новые программы как раз нацелены на удовлетворение наших потенциальных работодателей, чтобы ребята, получив диплом, сразу приступили к работе. Для расширения экспорта образования с 1 сентября мы открываем новые программы на английском языке - «Нефтегазовое дело» и «Химическая технология», нацеленные на обучающихся из-за рубежа. Мы даем иностранным студентам возможность не учить несколько лет русский язык, а сразу начать обучение по специальности, - рассказал Александр Могучев.

Кроме того, УГНТУ участвует в Национальном проекте «Образование». Новая программа подготовки бакалавров «Нефтегазовая геология и геофизика» разработана в соответствии с приоритетным направлением Стратегии научно-технологического развития России с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов. Программа будет реализовываться УГНТУ с привлечением научно-педагогических работников Новосибирского национального исследовательского государственного университета (входящего в топ-200 предметных глобальных рейтингов QS) и АО «Башнефтегеофизика» - производственного партнера УГНТУ, ведущей компании российского геофизического сервиса, обладающей богатым опытом поисков углеводородного сырья и исследований скважин.

- Человек, поступивший на эту специальность, будет точно востребован не только нашим партнером, но и многими другими нефтегазовыми компаниями, - отметил проректор УГНТУ.

В этом году уфимский Нефтяной университет открыл более 10 новых магистерских программ, которые создавались на основе реального запроса рынка.

- Это две программы с СИБУРом, несколько программ по заявке «Роснефти» и «Башнефти». Также мы будем увеличивать программы по IT-технологиям, по альтернативным источникам энергии и новым материалам. За этим будущее. Кроме того, у нас есть и востребованные программы дополнительного образования: переводчик, экология, промышленная безопасность, охрана труда, - рассказал Александр Могучев.

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