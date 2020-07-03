В башкирской больнице, на экс-руководителя которой завели уголовное дело, назначили нового главврача
В городской больнице Салавата назначили нового главврача. Им стал Ильшат Яппаров – врач-хирург, с 2016 года руководивший Стерлибашевской ЦРБ. На своей странице «ВКонтакте» специалист написал трогательное обращение жителям района и бывшему коллективу:
«Пришло время расстаться. Мне радостно и грустно. Впереди новая работа, впечатления и опыт. Здесь я оставляю частичку своей души. Хочется поблагодарить всех, кто был рядом со мной в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю нашему району роста и процветания, а каждому жителю здоровья, счастья, благополучия и удачи. Своему коллективу желаю остаться такой же дружной и сплоченной командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу».
на фото - ГБ Салавата / vk.com
Напомним, салаватская городская больница за последние две недели становилась предметом обсуждения в связи с двумя поводами. Во-первых, бывший главврач медучреждения был уволен по требованию прокуратуры в связи с уголовным обвинением в даче взятки. Во-вторых, освободившуюся должность прочили экс-руководителю РКБ имени Куватова Эльзе Сыртлановой.
ИСТОЧНИК KP.RU