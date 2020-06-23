Прокуратура потребовала у министра здравоохранения Башкирии уволить главврача городской больницы

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:18:04+03:00

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Прокуратура Башкирии добилась увольнения главного врача Салаватской городской больницы. Надзорное ведомство установило, что медик был замешан во взяточничестве, когда работал в Нуримановской ЦРБ.

«В 2019 году главный врач поручил своему подчиненному передать начальнику отдела республиканского Государственного комитета по тарифам незаконное вознаграждение в размере 17 тыс. рублей за непривлечение больницы к административной ответственности», – рассказали в прокуратуре.

После этого руководителя медучреждения перевели на должность главврача в Салаватскую городскую больницу, однако долго он там проработать не смог. Надзорное ведомство возбудило административное дело «по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица».

Правоохранители внесли в адрес министра здравоохранения республики Максима Забелина представление с требованием уволить главврача. Руководителя больницы освободили от должности. На его завели уголовное дело за дачу взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU