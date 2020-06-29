Эльзе Сыртлановой прочат руководящий пост в одной из городских больниц Башкирии

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:00:21+03:00

Помимо нее, на должность претендуют еще три специалиста

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Бывшего главврача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову рассматривают на должность руководителя городской больницы Салавата.

Как передает издание ГорОбзор.ру со ссылкой на источник, помимо Сыртлановой на освободившийся пост претендуют еще три специалиста. Их имена пока неизвестны. Тем временем в региональном Минздраве информацию о возможном назначении Эльзы Раифовны уже назвали недостоверной. Сама медик так же открестилась от возможного назначения, заявив, что «это неправда», и ей «эту должность не предлагали» (цитата по АиФ-Уфа).

Сейчас салаватской городской больницей на правах исполняющего обязанности руководит Ирек Бакиев. Ранее он заведовал лечебной частью в РКБ им. Куватова.

К слову, совсем недавно пост главврача ГБ Салавата занимал Салават Мурзагулов. Специалиста сняли с должности после того, как против него было возбуждено уголовное дело по факту взяточничества.

Напомним, 26 июня глава Башкирии наградил Эльзу Сыртланову почетной грамотой за добросовестный труд. За почти три месяца до этого, 6 апреля, при ее руководстве в РКБ имени Куватова произошла вспышка коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU