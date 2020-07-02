2020-07-02T15:49:28+03:00
Общество

С уважением к прошлому: ЖК «Нестеровский» в центре Уфы ждет новоселов

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Новый жилой комплекс займет целый квартал в историческом центре УфыНовый жилой комплекс займет целый квартал в историческом центре Уфы
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В самом центре старой Уфы, в квартале, ограниченном улицами Свердлова, Гоголя, Пушкина и Аксакова, продолжается строительство современного и комфортабельного жилого комплекса «Нестеровский». Совсем скоро рядом со знаменитым музеем имени Михаила Нестерова вырастет 13-ти секционный дом, занимающий почти целый квартал.

Когда разрабатывался общий план будущего ЖК «Нестеровский», архитекторы уделили особое внимание фасаду многоэтажного дома. По их задумке, новое здание в историческом центре Уфы должно органично вписаться в архитектуру города.

Более того, Инвестиционно-строительный комитет города Уфы отреставрировал исторические памятники - усадьбу братьев Соловьевых, которые располагаются на улице Свердлова, 88 и 86.

- На сегодняшний день мы уже ввели в эксплуатацию четыре секции в ЖК «Нестеровский», новоселы уже там делают ремонт. Одновременно с этим мы сдали и парковку, что для жителей центра города особенно актуально. Следующая очередь у нас планируется к сдаче в этом году. Секции также будут сданы в получистовой отделке. Примечательно, что высота потолков в квартирах три метра, на что не каждый застройщик решится, - отмечает представитель застройщика.

Подробнее о ходе строительства и преимуществах ЖК «Нестеровский» в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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