2020-07-02T15:44:01+03:00
Общество

В окружении истории: ЖК «Нестеровский» в центре Уфы ждет новых жильцов

В четырех секциях нового комплекса уже обустраиваются новоселы
Павел КРАЙНОВ
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ЖК «Нестеровский» расположен в самом центре УфыЖК «Нестеровский» расположен в самом центре Уфы
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В самом центре старой Уфы, в квартале, ограниченном улицами Свердлова, Гоголя, Пушкина и Аксакова, продолжается строительство современного и комфортабельного жилого комплекса «Нестеровский». Совсем скоро рядом со знаменитым музеем имени Михаила Нестерова вырастет 13-ти секционный дом, занимающий почти целый квартал.

С УВАЖЕНИЕМ К ПРОШЛОМУ

Когда разрабатывался общий план будущего ЖК «Нестеровский», архитекторы уделили особое внимание фасаду многоэтажного дома. По их задумке, новое здание в историческом центре Уфы должно органично вписаться в архитектуру города.

Так выглядит детская площадка в ЖК «Нестеровский»

Так выглядит детская площадка в ЖК «Нестеровский»

Более того, Инвестиционно-строительный комитет города Уфы отреставрировал исторические памятники - усадьбу братьев Соловьевых, которые располагаются на улице Свердлова, 88 и 86. Простоявшие не одно десятилетие без капитального ремонта дома, теперь вновь радуют глаз горожан и гостей башкирской столицы. Недавно власти республики анонсировали открытие в одном из них музея легендарного полярного исследователя, штурмана Валериана Альбанова.

- На сегодняшний день мы уже ввели в эксплуатацию четыре секции в ЖК «Нестеровский», новоселы уже там делают ремонт. Одновременно с этим мы сдали и парковку, что для жителей центра города особенно актуально. Следующая очередь у нас планируется к сдаче в этом году. Секции также будут сданы в получистовой отделке. Примечательно, что высота потолков в квартирах три метра, на что не каждый застройщик решится, - отмечает представитель застройщика.

Не стоит забывать и о том, что из окон нового комфортабельного ЖК «Нестеровский» открываются потрясающие виды.

Так выглядит фасад нового жилого комплекса

Так выглядит фасад нового жилого комплекса

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Одно из преимуществ ЖК «Нестеровский» - выгодное расположение. В шаговой доступности от дома расположены пять детских садов, всевозможные центры развития ребенка и четыре школы. Отдельно стоит упомянуть, что это за школы. Например, буквально во дворе комплекса находится школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов. О престиже этого учебного заведения говорит тот факт, что это ассоциированная школа ЮНЕСКО. Чтобы добраться до нее не нужно даже переходить дорогу.

Есть в центре города и другие школы, но они расположены за пределами квартала. Например, одна из лучших гимназий Уфы, также ассоциированная школа ЮНЕСКО №3, расположенная на улице Пушкина. В шаговой доступности от нового комплекса есть и современный Центр образования с дошкольным отделением и спортивная школа олимпийского резерва. Как мы видим, с досугом и обучением детей вопросов не возникает.

В четырех секциях «Нестеровского» новоселы уже делают ремонт

В четырех секциях «Нестеровского» новоселы уже делают ремонт

Еще одно из преимуществ комплекса – близость к ведущим высшим учебным заведениям республики. Будущие жильцы «Нестеровского» смогут выбрать, куда будет ходить, а не ездить на учебу их ребенок. Здесь корпуса и БашГУ, Уфимского Авиационного, БГПУ имени Акмуллы, Медицинский университет и Башкирский институт физической культуры.

У будущих жильцов современного и комфортабельного жилого комплекса «Нестеровский» не будет проблем и с досугом - здесь же расположен и культурный центр Уфы. Рядом с новым домом находится музей знаменитого художника Михаила Нестерова, Башгосдрамтеатр имени Мажита Гафури, Филармония, Башкирский государственный театр оперы и балета.

Стать счастливым обладателем собственной квартиры в комфортабельном жилом комплексе «Нестеровский» в самом центре Уфы, можно, обратившись в официальный офис продаж АО «СЗ ИСК Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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