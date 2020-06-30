С заботой о жителях: современный жилой комплекс «Йондоз» в Уфе ждет новоселов

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:56:43+03:00

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В историческом центре Уфы продолжается строительство современного жилого комплекса «Йондоз». Когда проект будет завершен, в микрорайоне, ограниченном улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и Проспектом Салавата Юлаева появятся целый ряд жилых домов со всей необходимой инфраструктурой.

- В одной из строящихся секций у нас уже ведутся фасадные работы и внутренняя отделка. Сдача ее планируется в ближайшее время. Кроме того, сейчас мы начали строительство еще одного дома, на перекрестке улиц Айская и Новомостовая – строители уже забивают сваи будущей многоэтажки, - делится планами представитель компании.

Подробнее о том, как сейчас дела на этой строительной площадке, в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU