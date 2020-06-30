С заботой о жителях: современный жилой комплекс «Йондоз» в Уфе ждет новоселов
В историческом центре Уфы продолжается строительство современного жилого комплекса «Йондоз». Когда проект будет завершен, в микрорайоне, ограниченном улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и Проспектом Салавата Юлаева появятся целый ряд жилых домов со всей необходимой инфраструктурой.
- В одной из строящихся секций у нас уже ведутся фасадные работы и внутренняя отделка. Сдача ее планируется в ближайшее время. Кроме того, сейчас мы начали строительство еще одного дома, на перекрестке улиц Айская и Новомостовая – строители уже забивают сваи будущей многоэтажки, - делится планами представитель компании.
Подробнее о том, как сейчас дела на этой строительной площадке, в материале «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU