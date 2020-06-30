Современный квартал в историческом центре: Жилой комплекс «Йондоз» в Уфе ждет новоселов

В историческом центре Уфы продолжается строительство современного жилого комплекса «Йондоз». Когда проект будет завершен, в микрорайоне, ограниченном улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и Проспектом Салавата Юлаева появятся целый ряд жилых домов со всей необходимой инфраструктурой. Подробнее о том, как сейчас дела на этой строительной площадке, в материале «Комсомолки».

КРИЗИС НЕ ПОМЕХА

Пандемия коронавируса и последовавший за ней «коронакризис» никак не повлиял на темпы строительства нового жилого комплекса «Йондоз». Строители полностью укладываются в обещанные сроки сдачи жилья, кое-где даже опережая график. А пока комплексная застройка квартала продолжается, в четырех готовых секциях уже живут люди.

- В одной из строящихся секций у нас уже ведутся фасадные работы и внутренняя отделка. Сдача ее планируется в ближайшее время. Кроме того, сейчас мы начали строительство еще одного дома, на перекрестке улиц Айская и Новомостовая – строители уже забивают сваи будущей многоэтажки, - делится планами представитель компании.

Отдельного упоминания заслуживает необычная планировка квартир. Будущим жильцам предлагаются не «усеченные» типовые коробки, а просторные жилые помещения.

- Взять, например, трехкомнатную, общей площадью порядка 90 квадратов. Это же идеальное семейное гнездо для большой семьи! Можно вынести в огромный коридор все шкафы и гардеробы и комнаты полностью освободятся так, что ребенок на трехколесном велосипеде там сможет кататься. Сейчас такую планировку мало кто предлагает, - говорит представитель застройщика.

Строители полностью укладываются в обещанные сроки сдачи жилья

Благодаря выгодному расположению, новоселы ЖК «Йондоз» без труда смогут добраться практически до любой точки города. Сам комплекс «спрятан» от шума и пыли крупных магистралей, но выехать на них можно в считанные минуты.

- Там же в шаговой доступности находятся школы, несколько колледжей и один из учебных корпусов Нефтяного университета. Так что вопрос, где будут учиться дети, отпадает, - отмечает представитель АО «СЗ ИСК Уфы».

Стоит отметить, что в период самоизоляции многие горожане оценили возможность любоваться видом из окон. Новоселам ЖК «Йондоз» в этом плане повезло – с одной стороны комплекса из окон можно созерцать панораму старой Уфы и вид на Кафедральный собор Рождества Богородицы, что на улице Кирова. А с другой стороны владельцам квартир открывается шикарный вид на реку Белая, мечеть Ар-Рахим и новую набережную.

Такой вид открывается с верхних этажей с другой стороны

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ

АО «СЗ ИСК Уфы» вопреки сложившимся обстоятельствам продолжает строительство своих объектов в разных частях города. Так, помимо ЖК «Йондоз» компания застраивает новый микрорайон NOVALAND, который располагается в Затоне Восточном. Как отмечают в компании, там со временем вырастет настоящий «город в городе». Кипит стройка и на другом объекте – ЖК «Нестеровский» на улице Гоголя.

В каждом из жилых комплексов, где ведется стройка, АО «СЗ ИСК Уфы» обязательно строит и социальные объекты. Но и это еще не все – компания по заказу города реализует масштабные проекты в разных концах башкирской столицы. Из тех, что у всех на слуху, стоит отметить новую Полилингвальную школу и строящийся детский сад в Демском районе города и музыкальную школу в Затоне.

Как рассказали «Комсомолке» представители компании, строители АО «СЗ ИСК Уфы» уже приступили к строительству долгожданного хосписа в Уфе.

Стать счастливым обладателем собственной квартиры в перспективном микрорайоне «Йондоз» можно, обратившись в официальный офис продаж АО «СЗ ИСК Уфы».