Средняя зарплата врачей в Башкирии выросла до 65 тысяч рублей – вице-премьер

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:21:56+03:00

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Средняя заработная плата врачей в Башкирии по итогам 2019 года – 64461 рубль (+8,8% по сравнению с предыдущим годом). В то же время оклад работников учреждений здравоохранения в целом сложился на уровне 36129 рублей (+8,3%). Об этом на заседании республиканского парламента сообщил вице-премьер правительства Андрей Назаров.

По словам чиновника, общий объем госфинансирования системы здравоохранения в 2019 году составил 75,4 млрд рублей. Полтора миллиарда рублей из этой суммы было выделено на укрепление материально-технической базы лечебных организаций.

Отдельно Назаров остановился на теме обеспеченности региона врачами. Ранее республика по этому показателю находилась на 59 месте, теперь – на 52-м. На 10 тысяч человек в Башкирии приходятся 35,6 врачей. Этот показатель был достигнут за счет привлечения молодых специалистов «через повышение уровня заработной платы, внедрение дополнительных выплат медицинским работникам и усиление мер социальной поддержки».

На заседании парламента сегодня прозвучало много интересного:

- глава Башкирии перечислил основные достижения своего правительства в 2019 году;

- вице-премьер рассказал о демографических показателях – здесь у региона не все так радужно.

ИСТОЧНИК KP.RU