Радий Хабиров подвел итоги работы правительства Башкирии в 2019 году

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:09:56+03:00

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Сегодня, 25 июня, глава Башкирии Радий Хабиров выступил на 25-м заседании регионального парламента. Руководитель республики представил депутатам Госсобрания достижения исполнительной власти в 2019 году. Кратко пересказываем основные позиции доклада.

– валовый региональный продукт вырос на 2,5% и достиг 1,7 трлн рублей;

– продолжительность жизни выросла до 72,64 лет;

– безработица сократилась до 4,4%. Хабиров отметил, что «эпидемия коронавируса несколько осложнила ситуацию на рынке труда. Наша задача – оперативно ее выправить, вернуться к прежним темпам снижения безработицы»;

– миграция уменьшилась с почти 9 тысяч до 5,5 тысячи. «Это говорит о хорошем тренде и о том, что у нас создаются новые рабочие места. Ведь люди хотят жить и работать здесь», – уверен глава Башкирии;

– объем продукции агропромышленного комплекса «достиг почти» 170 млрд рублей, экспорт вырос в 1,5 раза;

– ввод жилья составил 2,4 млн «квадратов» (+4%);

– инвестиции выросли «почти на» 14%. Руководитель региона считает этот показатель «настоящим прорывом»;

– на поддержку здравоохранения и образования было выделено по 70 млрд рублей.

Хабиров также добавил, что по итогам 2019 года в регионе снизились показатели смертности и бедности, а доходы населения повысились.

ИСТОЧНИК KP.RU