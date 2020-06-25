Жители Башкирии стали жить дольше, а размножаться меньше

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:15:14+03:00

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По итогам 2019 года в Башкирии выросла ожидаемая продолжительность жизни, но снизилась рождаемость. Об этом сегодня, 25 июня, на заседании республиканского парламента рассказал вице-премьер региона Андрей Назаров.

Рост продолжительности жизни граждан чиновник назвал «одним из главных достижений 2019 года»: «Ожидаемая продолжительность жизни за год повысилась на шесть с половиной месяцев и составила 72,64 года, – сообщил Назаров. – При сохранении такой динамики мы вполне можем в ближайшие годы войти в первую пятерку регионов по продолжительности жизни населения».

Коэффициент смертности от всех причин по итогам прошедшего года составил 12,1 на 1000 человек (по сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 2,4% или 1300 человек).

С рождаемостью все не так радужно. Она падает с 2015 года: «Причинами являются эффекты, характерные для всех развитых стран: снижение количества зарегистрированных браков, старение материнства, брачности. Мы в этом направлении продолжаем работу», – пояснил Андрей Назаров.

На том же заседании глава Башкирии Радий Хабиров назвал достижения республики по итогам 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU