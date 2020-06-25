В Уфе продолжается строительство нового жилого комплекса NOVALAND

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:56:26+03:00

Работа на площадке не прекращалась ни на один день

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Начавшееся в конце позапрошлого года строительство в микрорайоне Затон Восточный поражает своими темпами. Еще в феврале 2019 года в будущем микрорайоне NOVALAND в чистом поле только появились очертания будущих многоэтажек. То, что происходит там сейчас поражает воображение: в самом первом доме уже идут внутренние отделочные работы и в этом году планируется его ввод в эксплуатацию.

Вопреки кризисам и неблагоприятным событиям, строители из АО «СЗ ИСК Уфы» в кратчайшие сроки решили целый ряд вопросов, благодаря чему NOVALAND совсем скоро сможет распахнуть свои двери для жителей. Не так давно там не было ни электричества, ни других коммуникаций, без которых нельзя представить современный жилой комплекс.

Не забывает АО «СЗ ИСК Уфы» и о социальных объектах, без которых невозможно представить ни один новый микрорайон города.

- Мы уже прошли техническую экспертизу по детскому саду на 260 мест, а школа на 1225 мест на стадии прохождения экспертизы. Кроме того, в микрорайоне NOVALAND будет прибрежная прогулочная зона с парком, где жители смогут гулять с детьми, - рассказывает представитель компании.

Подробнее читайте в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU