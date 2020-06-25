Дом для всех и каждого: вопреки кризису в Уфе продолжают возводить современный микрорайон NOVALAND

Вопреки всевозможным кризисам и эпидемиям, уфимские строители не прекращают возведение новых домов, в которые уже совсем скоро смогут заселиться счастливые обладатели собственных квадратных метров. О том, как продолжает застраиваться Уфа в изменившихся из-за пандемии коронавируса условиях, в материале «Комсомолки».

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

Начавшееся в конце позапрошлого года строительство в микрорайоне Затон Восточный поражает своими темпами. Еще в феврале 2019 года в будущем микрорайоне NOVALAND в чистом поле только появились очертания будущих многоэтажек. То, что происходит там сейчас поражает воображение: в самом первом доме уже идут внутренние отделочные работы и в этом году планируется его ввод в эксплуатацию.

В первом доме микрорайона NOVALAND уже идут внутренние отделочные работы

- Мы уже прошли техническую экспертизу по детскому саду на 260 мест, а школа на 1225 мест на стадии прохождения экспертизы. Кроме того, в микрорайоне NOVALAND будет прибрежная прогулочная зона с парком, где жители смогут гулять с детьми, - рассказывает представитель компании.Не забывает АО «СЗ ИСК Уфы» и о социальных объектах, без которых невозможно представить ни один новый микрорайон города.Вопреки кризисам и неблагоприятным событиям, строители из АО «СЗ ИСК Уфы» в кратчайшие сроки решили целый ряд вопросов, благодаря чему NOVALAND совсем скоро сможет распахнуть свои двери для жителей. Не так давно там не было ни электричества, ни других коммуникаций, без которых нельзя представить современный жилой комплекс. А теперь первый дом уже находится в стадии завершения и у потенциальных жильцов будут все условия для комфортного проживания. Добавим к этому еще и шикарные виды из окна, и выбор места для будущего семейного гнезда становится очевиден.

Так выглядел комплекс всего полтора года назад

ПЛАНЫ И ПЛАНИРОВКИ

Для потенциальных покупателей жилья в микрорайоне NOVALAND есть хорошие новости: застройщик дает скидку в 5% для врачей, медицинских работников и всех, кто участвовал в борьбе с эпидемией коронавируса. Таким образом компания «СЗ ИСК Уфы» присоединяется к благодарности медикам, стоящим на страже жизни и здоровья жителей города.

Что касается планировки в домах нового микрорайона NOVALAND, то она идет в разрез с современными тенденциями уменьшать площадь квартиры. Например, стандартные трехкомнатные квартиры – это не «смарт» с максимальной площадью в 45 квадратов, а полноценные квартиры с площадью от 62 до 87 кв. м, что особенно удобно для семей с детьми.

- В NOVALAND есть квартиры, рассчитанные и на молодые семьи, классические «однушки», площадью порядка 38 квадратов. А есть и большие трешки, с шикарными видами и площадью до 87 квадратов, - рассказывает представитель АО «СЗ ИСК Уфы».

Так будет выглядеть микрорайон после завершения строительства

На данный момент в Затоне Восточном ударными темпами без задержек строятся литер 2, который будет сдан в декабре этого года. В это же время будет сдана первая очередь литера 1, а вторую очередь введут в эксплуатацию в следующем году. На нее как раз распространяется акция – скидка 5%.

В тоже время в микрорайоне NOVALAND начались работы по возведению еще нескольких домов, некоторые из которых уже в достаточно высокой степени готовности.

Стать счастливым обладателем собственной квартиры в перспективном микрорайоне можно, обратившись в официальный офис продаж АО «СЗ ИСК Уфы».