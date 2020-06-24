«Артем Мазов жив»: детектив рассказал новые сведения о гибели двух детей в Уфе
Частный детектив Нурсил Жданов рассказал новые подробности о деле семьи Мазовых.
В разговоре с журналистом издания Ufa1.ru сыщик объяснил, что искал детей по просьбе отца Артема Мазова — Аркадия.
Сам Артем вместе с двумя своими детьми ушел из дома 26 октября 2019 года. В минувшую субботу, 20 июня, тела 6-летнего Вячеслава Мазова и 8-летнего Ильи Мазова нашли в реке. 38-летнего отца двоих детей не нашли до сих пор, следственный комитет продолжает расследование запутанного дела.
По мнению частного детектива, Артем Мазов может быть причастен к убийству собственных детей.
«Не зря он купил веревку. На матрасе они уплыли подальше от берега, затем он привязал к ним что-то тяжелое, чтобы они не смогли всплыть. Веревка сгнила и уже сейчас тела всплыли, - приводит слова Жданова уфимское издание.
Кроме того, частный детектив считает, что сам Артем Мазов жив.
«Это же было после ссоры, когда жена развестись хотела. Возможно, он думал так — хочешь развестись, то детей я тебе не отдам. Утопиться самому сложно, он мог уйти в лес», - заключает Нурсил Жданов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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