«Артем Мазов жив»: детектив рассказал новые сведения о гибели двух детей в Уфе

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:51:17+03:00

Детектив считает, что мужчина мог уйти в лес, не решившись свести счеты с жизнью

Журналисты побеседовали с сыщиком, который работает на отца Артема

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Частный детектив Нурсил Жданов рассказал новые подробности о деле семьи Мазовых.

В разговоре с журналистом издания Ufa1.ru сыщик объяснил, что искал детей по просьбе отца Артема Мазова — Аркадия.

Сам Артем вместе с двумя своими детьми ушел из дома 26 октября 2019 года. В минувшую субботу, 20 июня, тела 6-летнего Вячеслава Мазова и 8-летнего Ильи Мазова нашли в реке. 38-летнего отца двоих детей не нашли до сих пор, следственный комитет продолжает расследование запутанного дела.

По мнению частного детектива, Артем Мазов может быть причастен к убийству собственных детей.

«Не зря он купил веревку. На матрасе они уплыли подальше от берега, затем он привязал к ним что-то тяжелое, чтобы они не смогли всплыть. Веревка сгнила и уже сейчас тела всплыли, - приводит слова Жданова уфимское издание.

Кроме того, частный детектив считает, что сам Артем Мазов жив.

«Это же было после ссоры, когда жена развестись хотела. Возможно, он думал так — хочешь развестись, то детей я тебе не отдам. Утопиться самому сложно, он мог уйти в лес», - заключает Нурсил Жданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU