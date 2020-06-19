2020-06-19T12:50:06+03:00
Общество

В Уфе спустя неделю прекратили поиски 17-летней девушки

Она не выходила на связь с близкими с 12 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
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В Уфе поисковики и полицейские прекратили поиски 17-летней Олеси Т. 30 мая текущего года девушка ушла из дома, а последний раз выходила на связь с близкими только 12 июня. Обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям и волонтерским движениям.

Сегодня, 19 июня, стало известно, что пропавшую нашли. Она жива и с ней все в порядке. Об этом сообщили в организации «Лиза Алерт». Где все это время пропадала молодая уфимка, поисковики не уточнили.

Напомним, в Башкирии все еще числится пропавшей без вести 15-летняя Наталья Родина. Кроме того, продолжаются поиски 31-летнего Владимира Виспянского. Он исчез по приезде в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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