В Башкирии бесследно пропала 15-летняя девушка
Родные и близкие 15-летней Натальи Родиной из села Бала-Четырман, что в Федоровском районе Башкирии бьют тревогу. Девушка ушла сегодня днем из дома и до сих пор не вернулась. Родственники уже обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».
Волонтеры, полиция и родные просят всех неравнодушных жителей Башкирии помочь им в поисках девушки. Если вы видели ее, либо знаете о ее местонахождении, просьба позвонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан»: 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы Натальи Родиной: рост 150 см, среднего телосложения, черные волнистые волосы до плеч, черные глаза.
В день пропажи Наталья Родина была одета в черные брюки с карманами по бокам и черные кроссовки с розовыми полосками.
ИСТОЧНИК KP.RU