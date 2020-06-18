В Башкирии бесследно пропала 15-летняя девушка

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:28:13+03:00

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Родные и близкие 15-летней Натальи Родиной из села Бала-Четырман, что в Федоровском районе Башкирии бьют тревогу. Девушка ушла сегодня днем из дома и до сих пор не вернулась. Родственники уже обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Волонтеры, полиция и родные просят всех неравнодушных жителей Башкирии помочь им в поисках девушки. Если вы видели ее, либо знаете о ее местонахождении, просьба позвонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан»: 8-800-700-54-52 или 112.

Приметы Натальи Родиной: рост 150 см, среднего телосложения, черные волнистые волосы до плеч, черные глаза.

В день пропажи Наталья Родина была одета в черные брюки с карманами по бокам и черные кроссовки с розовыми полосками.

ИСТОЧНИК KP.RU