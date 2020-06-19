2020-06-19T07:20:45+03:00
Общество

«Мама чувствовала, что не нужно ему ехать»: прибывшего «по делам» в Уфу парня ищут уже третью неделю

По приезде в город молодой человек перестал выходить на связь
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Уфе третью неделю разыскивают 31-летнего Владимира Виспянского. Мужчина приехал в башкирскую столицу из Караидельского района и перестал выходить на связь.

По словам Галины, младшей сестры пропавшего, он приехал в Уфу вместе с братом. Тот высадил его на улице Инициативной. После этого Владимир исчез. Когда родственники пытались до него дозвониться, шли длинные гудки, а затем мобильный стал недоступен. Перед отъездом мужчина сказал матери, что отправляется в Уфу по делам. Близкие Владимира обратились в полицию, однако пока это не дало никаких результатов.

«А ведь мама чувствовала что ненужно ему ехать, – рассказала сестра Владимира в беседе с корреспондентом "КП-Уфа". – Если бы села батарейка [у телефона], он бы все равно нашел бы выход как зарядить или же попросил бы у прохожих перезвонить нам. Номера знает наизусть».

Приметы пропавшего: светлые волосы, рост – около 178 см, голубые глаза, худощавое телосложение, на кисти руки есть шрам от выстрела, на руках – между кистьями и локтями – есть татуировки в виде глаза и надпись «Курск».

В день исчезновения парень был одет в серую кофту с капюшоном и голубые джинсы.

Если вам известно о местонахождении Владимира Виспянского, обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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