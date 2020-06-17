Жителям Башкирии придется носить маски еще год
Депутат Госсобрания Башкирии Римма Утяшева заявила, что жителям Башкирии придется соблюдать масочный режим еще год.
Народная избранница считает, что вирус никуда не исчезнет с территории республики, пока им не переболеет половина населения четырехмиллионного региона.
В беседе с корреспондентом издания «Ufatime» Утяшева объяснила, что для защиты от вируса необходимо носить маску – это называется респираторным этикетом. Сейчас население республики еще не имеет иммунитета.
- Я сама хожу в многоразовой маске. Стираю ее, глажу, кладу в пакет и ношу с собой. В общественных местах маски нужны, - говорит Утяшева.
Напомним, что с 12 мая в Башкирии действует масочный режим. Передвигаться по улицам и находиться в общественных местах можно только при надетой маске. Власти Уфы считают, что масочный режим соблюдает 70% населения города.
ИСТОЧНИК KP.RU