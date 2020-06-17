2020-06-17T19:27:54+03:00
Общество

Жителям Башкирии придется носить маски еще год

Ситуацию прокомментировала депутат Курултая Римма Утяшева
Рустем АХУНОВ
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Депутат Госсобрания Башкирии Римма Утяшева заявила, что жителям Башкирии придется соблюдать масочный режим еще год.

Народная избранница считает, что вирус никуда не исчезнет с территории республики, пока им не переболеет половина населения четырехмиллионного региона.

В беседе с корреспондентом издания «Ufatime» Утяшева объяснила, что для защиты от вируса необходимо носить маску – это называется респираторным этикетом. Сейчас население республики еще не имеет иммунитета.

- Я сама хожу в многоразовой маске. Стираю ее, глажу, кладу в пакет и ношу с собой. В общественных местах маски нужны, - говорит Утяшева.

Напомним, что с 12 мая в Башкирии действует масочный режим. Передвигаться по улицам и находиться в общественных местах можно только при надетой маске. Власти Уфы считают, что масочный режим соблюдает 70% населения города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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