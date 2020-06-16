2020-06-16T08:34:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Уфы утверждают, что масочный режим соблюдают 70% горожан

Об этом заявили во время оперативного совещания в уфимской мэрии
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Артем КилькинФото: Артем Килькин
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 июня, в уфимской мэрии состоялось традиционное оперативное совещание. Чиновники городской администрации доложили об обстановке в городе и выступили с докладами о положении дел в борьбе с коронавирусом. Так, начальник городского управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров рассказал, как уфимцы соблюдают масочный режим. В этом же докладе он отчитался о работе так называемых «дружинников» из центра общественной безопасности.

Гафаров заявил, что в Уфе каждый день проводятся рейды по соблюдению масочного режима горожанами. С 11:00 до 21:00 сотрудники ЦОБа обходят общественные места и проверяют, носят ли посетители защитные маски. По его словам, парки и скверы башкирской столицы ежедневно патрулируют до 240 человек.

- На сегодняшний день масочный режим сохраняется. – Подчеркнул мэр Уфы Ульфат Мустафин. – Маски обязательны в общественном транспорте, в парках, скверах, торговых центрах. Какой процент наших жителей носят маски?

- В среднем 70% уфимцев соблюдают масочный режим, - ответил мэру Артур Гафаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания "Талан" приглашает строительные организации к участию в тендерах!
В Башкирии в комиссию по помилованию впервые обратились осужденные за педофилию
В уфимской мэрии рассказали, когда прекратят проверять наличие масок у горожан
Новую квартиру в Уфе можно купить за 5 шагов
Участки улицы Комсомольской в Уфе перекрыты на месяц и полгода
Власти Уфы утверждают, что масочный режим соблюдают 70% горожан
На трассе в Башкирии насмерть разбился 32-летний мужчина
Стало известно, какие виды рака самые распространенные в Башкирии
«Мама, тебя поцеловали»: молодую женщину из Башкирии уличили в работе моделью для взрослых при ребенке
Глава Башкирии объявил о кадровых перестановках в администрации одного из районов
В башкирском селе в своем доме скончался полугодовалый ребенок
В Башкирии на развитие села потратят 5,5 млрд рублей
Статистика смертности от коронавируса в Башкирии: данные Росстата выше, чем у регионального минздрава
Жителя Башкирии обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в бане