Власти Уфы утверждают, что масочный режим соблюдают 70% горожан

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:34:16+03:00

Об этом заявили во время оперативного совещания в уфимской мэрии

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Сегодня, 16 июня, в уфимской мэрии состоялось традиционное оперативное совещание. Чиновники городской администрации доложили об обстановке в городе и выступили с докладами о положении дел в борьбе с коронавирусом. Так, начальник городского управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров рассказал, как уфимцы соблюдают масочный режим. В этом же докладе он отчитался о работе так называемых «дружинников» из центра общественной безопасности.

Гафаров заявил, что в Уфе каждый день проводятся рейды по соблюдению масочного режима горожанами. С 11:00 до 21:00 сотрудники ЦОБа обходят общественные места и проверяют, носят ли посетители защитные маски. По его словам, парки и скверы башкирской столицы ежедневно патрулируют до 240 человек.

- На сегодняшний день масочный режим сохраняется. – Подчеркнул мэр Уфы Ульфат Мустафин. – Маски обязательны в общественном транспорте, в парках, скверах, торговых центрах. Какой процент наших жителей носят маски?

- В среднем 70% уфимцев соблюдают масочный режим, - ответил мэру Артур Гафаров.

ИСТОЧНИК KP.RU