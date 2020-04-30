В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим

30 Апр 2020 2020-04-30T12:16:50+03:00

Горожанам можно будет появляться в общественных местах только в защитных масках. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 30 апреля, Радий Хабиров объявил масочный режим с 4 мая. Горожанам можно будет появляться в общественных местах только в защитных масках. Они могут быть одноразовыми или самодельными многоразовыми.

- Почему я принимаю решение с 4 мая? Потому что я хочу людям спокойно дать возможность купить эти маски, изготовить, кому-то мы их передадим через волонтеров, - сказал Хабиров.

Глава региона поручил промышленности, которая на сегодняшний день выпускает 150 000 масок, не допускать сбоев в работе, чтобы маски были в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU