2020-06-16T18:00:03+03:00
Происшествия

В Башкирии в квартире многоэтажки обнаружили бездыханное тело младенца

Страшная трагедия произошла рано утром
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег РукавицынФото: Олег Рукавицын
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На днях в одной из пятиэтажек по проспекту Ленина, в Стерлитамаке произошла настоящая трагедия. Рано утром родители заглянули в колыбель к своему полугодовалому ребенку и обнаружили, что он не дышит.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле ребенка не обнаружено никаких видимых повреждений. По словам собеседника, младенец появился на свет в декабре прошлого года.

К сожалению, в последнее время в Башкирии внезапная смерть младенцев происходит не редко. Напомним, недавно в одном из башкирских сел в своей кроватке также был обнаружен мертвым полугодовалый ребенок.

Недавно в минздраве Башкирии рассказали, в каких районах республики чаще всего умирают младенцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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