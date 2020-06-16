В Башкирии в квартире многоэтажки обнаружили бездыханное тело младенца
На днях в одной из пятиэтажек по проспекту Ленина, в Стерлитамаке произошла настоящая трагедия. Рано утром родители заглянули в колыбель к своему полугодовалому ребенку и обнаружили, что он не дышит.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле ребенка не обнаружено никаких видимых повреждений. По словам собеседника, младенец появился на свет в декабре прошлого года.
К сожалению, в последнее время в Башкирии внезапная смерть младенцев происходит не редко. Напомним, недавно в одном из башкирских сел в своей кроватке также был обнаружен мертвым полугодовалый ребенок.
Недавно в минздраве Башкирии рассказали, в каких районах республики чаще всего умирают младенцы.
ИСТОЧНИК KP.RU