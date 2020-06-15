Стало известно, где в Башкирии чаще всего умирают младенцы
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал районы республики, в которых наблюдается высокий уровень младенческой смертности.
Неблагополучные муниципалитеты определялись по мере значительного превышения республиканского уровня смертности среди младенцев – 5,3 случая на 1000 родившихся живых. В список районов, где этот показатель по итогам первых трех месяцев 2020 года был намного выше, попали Калтасинский, Илишевский, Янаульский и Абзелиловский.
«В 34 муниципальных образованиях данный показатель за январь-март находился в нулевых значениях», – отметил Забелин.
Сколько именно младенцев умерло за указанный период, чиновник не уточнил.
По данным Башстата, за три первых месяца 2020 года в регионе скончалось 55 детей до 1 года (29 мальчиков и 26 девочек) – на 21 меньше, чем за аналогичный период прошлого.
ИСТОЧНИК KP.RU