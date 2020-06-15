Стало известно, где в Башкирии чаще всего умирают младенцы

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:31:46+03:00

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал районы республики, в которых наблюдается высокий уровень младенческой смертности.

Неблагополучные муниципалитеты определялись по мере значительного превышения республиканского уровня смертности среди младенцев – 5,3 случая на 1000 родившихся живых. В список районов, где этот показатель по итогам первых трех месяцев 2020 года был намного выше, попали Калтасинский, Илишевский, Янаульский и Абзелиловский.

«В 34 муниципальных образованиях данный показатель за январь-март находился в нулевых значениях», – отметил Забелин.

Сколько именно младенцев умерло за указанный период, чиновник не уточнил.

По данным Башстата, за три первых месяца 2020 года в регионе скончалось 55 детей до 1 года (29 мальчиков и 26 девочек) – на 21 меньше, чем за аналогичный период прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU