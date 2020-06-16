В башкирском селе в своем доме скончался полугодовалый ребенок

16 Июнь 2020 2020-06-15T19:48:17+03:00

На малыше не было найдено никаких повреждений Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В одном из сел Благоварского района Башкирии скончался полугодовалый ребенок.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, бездыханное тело малыша ранним утром 11 июня обнаружила его тетя – 43-летняя женщина. Мальчик проживал у нее дома. Где в этом время были его биологические родители, неизвестно.

На теле младенца не было никаких телесных повреждений. Что стало причиной его смерти, установят судмедэксперты. Специалистам так же были переданы изъятые с места происшествия одеяло, подушка и простыня.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Забелин отчитался о младенческой смерти в республике. Он назвал самые неблагополучные районы по этому показателю.

ИСТОЧНИК KP.RU