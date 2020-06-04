2020-06-04T14:19:47+03:00
Общество

Все обвиняемые в изнасиловании уфимской дознавательницы экс-полицейские сохранили звания

Накануне прошел суд, на которое двое их трех фигурантов были полностью оправданы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Адвокат сообщил, что бывшие полицейские сохранили офицерские званияАдвокат сообщил, что бывшие полицейские сохранили офицерские званияФото: Рустем АХУНОВ
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Все экс-полицейские, которых обвиняли в изнасиловании дознавательницы, сохранили офицерские звания. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов уголовного дела Ренат Амирханов.

«Согласно приговору Кировского районного суда звания им сохранили всем троим. Согласно апелляционному приговору Верховного суда, двоих оправдали полностью, а если их оправдали, значит, никакое наказание к ним не может применяться с учетом того, что оно и так не применялось –значит отказали в апелляционном представлении прокурору», – рассказал юрист журналистам ГТРК Башкортостан. Адвокат подчеркнул, что это касается и единственного осужденного участника громкого секс-скандала Павла Яромчука.

Напомним, речь идет об истории, которая произошла в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница МВД обвинила коллег в групповом изнасиловании. Фигурантами дела стали трое: полковник полиции Эдуард Матвеев, подполковник Салават Галиев и майор Павел Яромчук. Их всех признал виновными Кировский районный суд. Первые два получили по семь лет заключения, а третий – шесть лет тюрьмы. Накануне Верховный суд рассмотрел апелляции обвиняемых и оправдал двоих – Матвеева и Галиева. Яромчуку скостили срок до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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