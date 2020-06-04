Специалист из Башкирии рассказал, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:55:32+03:00

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Комары не могут быть переносчиками коронавируса. Об этом на брифинге Минздрава, посвященному ситуации с COVID-19 в регионе, заявила замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Марина Скотарева.

«Комары у нас не являются переносчиками данного заболевание. Потому что данное заболевание респираторное, и путь передачи аэрозольный. Распространение через комаров нет. Это не доказано», – сказала Скотарева.

Жителей республики всерьез заботит этот вопрос из-за нашествия кровососущих. В частности, горожане башкирской столицы жаловались на полчища комаров в парках и скверах. Сейчас эти территории обрабатываются соответствующими службами.

ИСТОЧНИК KP.RU