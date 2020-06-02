2020-06-02T12:52:43+03:00
Общество

Службы начали обрабатывать уфимские скверы и парки от комаров

Специалисты планируют уложиться за несколько дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: уфимская мэрияфото: уфимская мэрия
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Все парки и скверы Уфы будут обработаны от комаров, работа уже началась. Об этом на оперативке в мэрии сообщил главврач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин.

«Проводится обработка в местах массового отдыха населения города в ночные и ранние утренние часы, согласно положениям санитарного законодательства. При работе используется современное оборудование», – отметил Мочалкин. Он отметил, что в целом ситуация с насекомыми в Уфе «стабильная».

По словам специалиста на сегодняшней день, 2 июня, из 436 гектаров парков и скверов обработано 244. Кроме того, санэпидслужбы борются с личинками комаров на водоемах. Здесь пока все не очень продуктивно: покрыты только 57 гектаров из планируемых 497. Полную обработку этих территорий планируется завершить уже к 5 июня, но сроки могут быть скорректированы из-за погодных условий.

Проблемными зонами остаются дворы жилых домов - они не обрабатываются за счет средств республики. Это значит, что к делу должны подключить управляющие компании, в зоне ответственности которых находится та или иная придомовая территория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Службы начали обрабатывать уфимские скверы и парки от комаров
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