«На улицу невозможно выйти!»: уфимцы жалуются на полчища агрессивных комаров

В этом году на долю жителей Башкирии выпало не только испытание коронавирусом и режимом строгой самоизоляции. С приходом теплых деньков в республике активизировались полчища кровожадных комаров: люди жалуются, что вечером невозможно выйти из дома, ведь уже через пару минут покрываешься зудящими волдырями от укусов. Ночью приходится спать с закрытым окном, ведь даже фумигаторы не спасают от зловредных насекомых. Тяжелее всего приходится маленьким детям и аллергикам, чьей чувствительной коже подходят далеко не все антикомариные репелленты.

«ЭТО ВАМ БОНУС К КОРОНАВИРУСУ»

За помощью в борьбе с комарами уфимцы обратились к городским властям. Так, на сайте «Открытая республика» появилось обращение от жительницы Затона: женщина жаловалась, что по вечерам невозможно выйти на улицу и потребовала от администрации срочно начать морить насекомых.

- Выйти на улицу после 18:00 невозможно. Комары поджидают возле подъездной двери, скамеек, установленных возле подъездов, возле зеленых насаждений. В управляющей компании утверждают, что в их обязанности не входит обрызгивание домов и дворов, - возмущается женщина.

К требованию уфимки присоединились и другие горожане.

- В Демском районе вообще жуть. Такое ощущение, что комары сейчас тебя схватят за плечи и унесут в лес. Серебряный ручей, велодорожка – излюбленное место спортсменов и мамочек – там же не пройти сейчас. Без репеллентов на улицы не выйти, комаров на улице просто тьма! – жалуется молодая мама Элина Г.

Впрочем, нашлись и те, кто даже поиронизировал над ситуацией – мол, вот вам «ответочка» за самоизоляцию прилетела.

- Поздно уже, комаров травят на стадии личинок, в это время страна мужественно боролась с короновирусом и не работала. Так что терпите, болезные, вам это как бонус к коронавирусу и самоизоляции, - подмечает Анатолий С.

В ПРИРОДЕ ВСЕ ЦИКЛИЧНО. И ПРИШЕСТВИЯ КОМАРОВ ТОЖЕ

А вот в министерстве здравоохранения Башкирии не видят ничего странного в полчищах комаров: мол, все в природе циклично – в один год кровососов совсем нет, а на следующий – их уже тьма.

- Размножение кровососущих связано с цикличностью развития популяции. Цикличность присутствует в развитии любой популяции, любого вида насекомых. Предыдущий пик численности популяции комаров был зарегистрирован в 2016 году, - уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в уфимской мэрии заверили: город уже активно обрабатывают от комаров и их личинок.

- В настоящее время на территории Уфы специалистами Республиканского центра дезинфекции проводится комплекс мероприятий по борьбе с летающими комарами и их личинками, включая обработку мест массового отдыха населения. Обработка проводится, за счет средств республиканского бюджета, а сами работы выполняются совместно с районными администрациями и Центром гигиены и эпидемиологии в Башкирии, - уточнили в мэрии.

Обработка парков и водоемов проводится в ночные и ранние утренние часы при помощи специального оборудования, так что никакого дискомфорта горожане не почувствуют. Все используемые препараты протестированы, разрешены к применению и безопасны для населения и животных. Всего до 5 июня в Уфе обработают 436 гектаров мест массового отдыха от взрослых особей и 497 гектаров водоемов от личинок комаров.

БОРЕМСЯ С КРОВОСОСАМИ НАРОДНЫМИ МЕТОДАМИ

Обработка обработкой, а пока мы советуем вспомнить эффективные народные методы борьбы со зловредными кровососами, которыми пользовались еще наши бабушки. Например, чтобы спать ночью спокойно без пронзительного комариного писка, рядом с кроватью можно положить ветку бузины или свежие листья томатов. Самодельный спрей-репеллент из отвара мята, полыни и лемонграсса отпугнет комаришек на несколько метров, а если все же укуса избежать не удалось, потрите его листочком мяты, и зуд быстро пройдет.

Также комары на дух не переносят резкие запахи, поэтому закупаемся в аптеке эфирными маслами герани, мяты, эвкалипта, апельсина и наносим их на одежду, волосы и кожу. Главное правило: обязательно смешайте их перед нанесением с растительным маслом или детским кремом, иначе ожога не избежать!