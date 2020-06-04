2020-06-04T11:19:46+03:00
Общество

Аналитики дали прогноз по распространению коронавируса в Башкирии до 12 июня

Эксперты представили предполагаемые данные, исходя из двух сценариев
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии к 12 июня по оптимистичному сценарию прогнозируется 4245 зараженныхВ Башкирии к 12 июня по оптимистичному сценарию прогнозируется 4245 зараженныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аналитики Megaputer Intelligence дали прогноз по заражаемости коронавирусной инфекцией на территории Башкирии до 12 июня. Эксперты полагают, что к этой дате в республике будет подтверждено 4245 (по оптимистичному сценарию) и 4424 (по пессимистичному) случаев COVID-19. Максимальная погрешность предыдущих прогнозов составляла всего 2,17%.

Прогноз до 12 июня

Прогноз до 12 июня

«Скорость нарастания развития эпидемии стала непостоянной, а период плато станет более затяжным, – отметили специалисты. – Процесс нарастания инфицирования может начать расти».

Эксперты подчеркивают, что динамика ежедневной регистрации новых случаев инфицирования с 14 мая практически стабильная, однако это не означает, что эпидемия в республике пошла на убыль. Разрыв между активными случаями (то есть количеством тех людей, кто все еще является носителем COVID-19) числом выздоровевших становится больше.

Напомним, по состоянию на 4 июня всего в регионе коронавирусом заразилось 3608 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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