Аналитики дали прогноз по заболеваемости коронавирусом в Башкирии

18 Май 2020 2020-05-18T07:50:50+03:00

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Аналитики составили прогноз по заболеваемости коронавирусом в Башкирии. Согласно представленной модели, к 15 июня текущего года в республике будет 3584 подтвержденных случаев заражения ковидом, общее число выздоровевших составит 2519 человек, а летальных исходов – 100. При этом активных инфицированных будет 1235 жителей.

Подробную прогнозируемую статистику представила аналитическая компания Megaputer Intelligence. Специалисты также составили два сценария по пику заражения коронавирусом в Башкирии – реалистичный и пессимистический.

На данный момент ситуация выглядит даже хуже второго прогноза. Дело в том, что аналитики составили модель еще 12 мая, и расхождения в ожидаемых показателях можно проследить уже сейчас. Так, например, только 16 мая в регионе было подтверждено 98 случаев коронавируса (Минздрав предоставил данные на следующий день). Однако и в реалистичном, и в пессимистичном прогнозе это число меньше – 80 и 83 соответственно.

Тем не менее, согласно аналитикам, пик по ковиду Башкирия должна достичь либо 17 мая (по реалистичному прогнозу), либо 27-29 мая (по пессимистичному). Но и здесь есть оговорки: пиковое прогнозируемое значение составляет 96 случаев - это число республика уже преодолела 16 мая, когда было подтверждено 98 заражений.

По состоянию на утро 18 мая коронавирус в республике диагностировали у 2061 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU