2020-06-04T11:28:39+03:00
Общество

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 107 человек: это рекорд за все время пандемии

Общее число инфицированных в республике достигло 3608
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Башкирии за минувшие сутки подтвердилось рекордное число случаев заражения COVID-19 - 107. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет уже 3608 человек. Данные представил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. О количестве выздоровевших носителях инфекции информации пока нет. Ее представит республиканский Минздрав.

В официальной статистике число летальных случаев остается на прежнем уровне – 18 человек. Последний раз этот показатель менялся 20 мая, когда подтвердилась смерть от коронавируса подтвердили у 56-летней жительницы Белебеевского района.

Напомним, ранее наибольшее число зараженных - 98 - было зафиксировано 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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