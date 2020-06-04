2020-06-04T09:29:34+03:00
Общество

«Мы будем помнить тебя всегда»: фотографа из Уфы, которая погибла из-за несчастного случая, похоронили в ОАЭ

Юлия Хабибуллина сорвалась со скалы, когда искала кадр для съемки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: juliyamay.ufa/instagramФото: juliyamay.ufa/instagram
Изменить размер текста:

Фотографа из Уфы Юлию Хабибуллину, погибшую в результате несчастного случая в Дубае, похоронили в Арабских Эмиратах. Об этом в своем фейсбуке сообщила подруга девушки Альфия Курманаева.

«4 июня Юлю похоронили на мусульманском кладбище в эмирате Фуджайра, ОАЭ, – написала Альфия. – Спасибо генеральному консулу в Дубае, который сегодня лично посетил эмират и «пинал» арабскую сторону, чтобы все быстрее случилось. Мы до последнего не были уверены в этом, но все получилось. Спасибо правительству Башкортостана и МИД России за внимание к такому непростому вопросу в условиях Всемирной пандемии. Спасибо всем друзьям, знакомым, которые помогали со сбором средств для родителей Юли».

По словам подруги погибшей, теперь осталось решить юридические проблемы и добиться возвращения личных вещей Юлии ее родителям.

«Юля хороший, улыбчивый человек, талантливый фотограф... была. Прощай, мой друг. Мы будем помнить тебя всегда», – добавила Альфия.

Напомним, трагедия произошла 15 мая. В этот день Юлия находилась в горах Диббы, чтобы сделать несколько снимков. Забравшись на одну из скал, девушка потеряла равновесие и сорвалась вниз с 10-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными. Родители надеялись, что тело дочери удастся вернуть на родину, для этих целей даже был выделен рейс. Однако арабская сторона затянула бюрократические процедуры, предусмотренные в подобных случаях. Им потребовалось полмесяца, чтобы выдать тело для захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитики дали прогноз по распространению коронавируса в Башкирии до 12 июня
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 107 человек: это рекорд за все время пандемии
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
В новую инфекционку под Уфой госпитализировали первых пациентов с коронавирусом
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов принял участие в ВКС с Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным, которое прошло сегодня 3 июня 2020 года.
«Мы будем помнить тебя всегда»: фотографа из Уфы, которая погибла из-за несчастного случая, похоронили в ОАЭ
В Уфе в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили мужчину
В Туймазинском районе развернется мебельное производство
В Башкирии пьяный водитель вылетел с дороги и погубил пожилого пассажира
Жительница Башкирии «по неосторожности» зарезала супруга на берегу реки
В Башкирии задержали извращенца, напавшего на женщину в лесу
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 4 июня: число «тяжелых» пациентов за сутки сократилось вдвое
Власти Башкирии назвали сообщение о наказании директоров школ за фото выпускников с последнего звонка фейком
Под Уфой организуют адаптационный лагерь для особенных детей
Начальника отдела в уфимском строительном магазине отправили в колонию за гибель двоих сотрудников
Власти Башкирии намерены отремонтировать в 2020 году более 1000 км дорог
В Башкирии вынесли приговор матери, которая оставила двухлетнего ребенка в сугробе в 25-градусный мороз
В Башкирии в период купального сезона-2020 будут открыты 113 пляжей
Спасатели вернулись к поискам пропавшей в Уфе семьи Мазовых
Минобр и глава Башкирии хотят одеть школьников в новую форму
Друг экс-полицейских из Уфы, обвиненных в изнасиловании, рассказал, будут ли они требовать компенсации
Забрал даже детскую копилку: уфимец вышел из тюрьмы и обокрал бывшую жену с ребенком
В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом
Молодая мать из Башкирии исполнила откровенный танец на глазах у маленькой дочери
Единоросс сдал мандат депутата башкирского парламента
В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 92 человека: COVID-19 подтвердился у 3,5 тысячи жителей
Адвокат обвиненного в изнасиловании уфимской дознавательницы: «Нет ни одного доказательства его вины»