«Мы будем помнить тебя всегда»: фотографа из Уфы, которая погибла из-за несчастного случая, похоронили в ОАЭ

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:29:34+03:00

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Фотографа из Уфы Юлию Хабибуллину, погибшую в результате несчастного случая в Дубае, похоронили в Арабских Эмиратах. Об этом в своем фейсбуке сообщила подруга девушки Альфия Курманаева.

«4 июня Юлю похоронили на мусульманском кладбище в эмирате Фуджайра, ОАЭ, – написала Альфия. – Спасибо генеральному консулу в Дубае, который сегодня лично посетил эмират и «пинал» арабскую сторону, чтобы все быстрее случилось. Мы до последнего не были уверены в этом, но все получилось. Спасибо правительству Башкортостана и МИД России за внимание к такому непростому вопросу в условиях Всемирной пандемии. Спасибо всем друзьям, знакомым, которые помогали со сбором средств для родителей Юли».

По словам подруги погибшей, теперь осталось решить юридические проблемы и добиться возвращения личных вещей Юлии ее родителям.

«Юля хороший, улыбчивый человек, талантливый фотограф... была. Прощай, мой друг. Мы будем помнить тебя всегда», – добавила Альфия.

Напомним, трагедия произошла 15 мая. В этот день Юлия находилась в горах Диббы, чтобы сделать несколько снимков. Забравшись на одну из скал, девушка потеряла равновесие и сорвалась вниз с 10-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными. Родители надеялись, что тело дочери удастся вернуть на родину, для этих целей даже был выделен рейс. Однако арабская сторона затянула бюрократические процедуры, предусмотренные в подобных случаях. Им потребовалось полмесяца, чтобы выдать тело для захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU