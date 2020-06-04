«Мы будем помнить тебя всегда»: фотографа из Уфы, которая погибла из-за несчастного случая, похоронили в ОАЭ
Фотографа из Уфы Юлию Хабибуллину, погибшую в результате несчастного случая в Дубае, похоронили в Арабских Эмиратах. Об этом в своем фейсбуке сообщила подруга девушки Альфия Курманаева.
«4 июня Юлю похоронили на мусульманском кладбище в эмирате Фуджайра, ОАЭ, – написала Альфия. – Спасибо генеральному консулу в Дубае, который сегодня лично посетил эмират и «пинал» арабскую сторону, чтобы все быстрее случилось. Мы до последнего не были уверены в этом, но все получилось. Спасибо правительству Башкортостана и МИД России за внимание к такому непростому вопросу в условиях Всемирной пандемии. Спасибо всем друзьям, знакомым, которые помогали со сбором средств для родителей Юли».
По словам подруги погибшей, теперь осталось решить юридические проблемы и добиться возвращения личных вещей Юлии ее родителям.
«Юля хороший, улыбчивый человек, талантливый фотограф... была. Прощай, мой друг. Мы будем помнить тебя всегда», – добавила Альфия.
Напомним, трагедия произошла 15 мая. В этот день Юлия находилась в горах Диббы, чтобы сделать несколько снимков. Забравшись на одну из скал, девушка потеряла равновесие и сорвалась вниз с 10-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными. Родители надеялись, что тело дочери удастся вернуть на родину, для этих целей даже был выделен рейс. Однако арабская сторона затянула бюрократические процедуры, предусмотренные в подобных случаях. Им потребовалось полмесяца, чтобы выдать тело для захоронения.
ИСТОЧНИК KP.RU