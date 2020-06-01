Трагически погибшую в горах Эмиратов фотографа из Уфы похоронят на чужбине

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:46:35+03:00

Со дня несчастного случая прошло уже полмесяца, но правоохранительные органы ОАЭ до сих пор не дают похоронить Юлию Хабибуллину

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Тело уфимки Юлии Хабибуллиной, которая 15 мая трагически погибла в Дубае, не вернут на родину. Девушку похоронят в Арабских Эмиратах, сообщает министерство иностранных дел России.

«В соответствии с волеизъявлением родственников погибшей за неимением возможности отправки тела на Родину и в связи с тем, что кремация по мусульманским обычаям недопустима, Юлия Хабибуллина будет захоронена в ОАЭ», – написал МИД в ответ на запрос Альфии, подруги погибшей.

Со дня трагедии прошло уже без малого полмесяца, однако тело девушки до сих остается в морге. Правоохранительные органы Эмиратов не дают разрешение на захоронение. Они отказываются выдать необходимые документы, в том числе и свидетельство о смерти – без них что-либо делать с телом погибшей запрещено. В своем решении представители иностранного государства ссылаются на отсутствие результатов ряда анализов и экспертиз. Дело существенно затянул и священный месяц Рамадан.

«В связи с изменением режима работ госорганов ОАЭ в период священного месяца Рамадан, а также с необходимостью проведения проверки прокуратуры на предмет того, не была ли смерть насильственной, процесс выдачи тела Юлии Хабибуллинной затянулся», – пояснили в МИДе.

Как рассказала корреспонденту «КП-Уфа» близкая подруга погибшей Альфия, правоохранительные органы арабского государства обещали консулу России выдать тело Юлии для похорон в воскресенье, 31 мая. «Но в итоге арабы и его ввели в заблуждение. В итоге все на своём месте. Просто хочется, чтобы Юля уже успокоилась… и была спокойно похоронена», – признается Альфия.

Напомним, Юлия Хабибуллина была профессиональным фотографом. В злополучный день она забралась на скалу в горах Диббы, чтобы сделать красивый снимок, однако потеряла равновесие на краю пропасти и сорвалась вниз с 10-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными. Изначально предполагалось, что тело девушки будет транспортировано на родину. Власти Башкирии даже нашли рейс на 22 мая, однако воспользоваться им не удалось. Из-за затянувшей бюрократической истории родители Юлии практически сразу смирились с тем, что она будет похоронена на чужбине.

ИСТОЧНИК KP.RU