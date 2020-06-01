2020-06-01T19:46:35+03:00
Общество

Трагически погибшую в горах Эмиратов фотографа из Уфы похоронят на чужбине

Со дня несчастного случая прошло уже полмесяца, но правоохранительные органы ОАЭ до сих пор не дают похоронить Юлию Хабибуллину
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Тело уфимки Юлии Хабибуллиной, которая 15 мая трагически погибла в Дубае, не вернут на родину. Девушку похоронят в Арабских Эмиратах, сообщает министерство иностранных дел России.

«В соответствии с волеизъявлением родственников погибшей за неимением возможности отправки тела на Родину и в связи с тем, что кремация по мусульманским обычаям недопустима, Юлия Хабибуллина будет захоронена в ОАЭ», – написал МИД в ответ на запрос Альфии, подруги погибшей.

Со дня трагедии прошло уже без малого полмесяца, однако тело девушки до сих остается в морге. Правоохранительные органы Эмиратов не дают разрешение на захоронение. Они отказываются выдать необходимые документы, в том числе и свидетельство о смерти – без них что-либо делать с телом погибшей запрещено. В своем решении представители иностранного государства ссылаются на отсутствие результатов ряда анализов и экспертиз. Дело существенно затянул и священный месяц Рамадан.

«В связи с изменением режима работ госорганов ОАЭ в период священного месяца Рамадан, а также с необходимостью проведения проверки прокуратуры на предмет того, не была ли смерть насильственной, процесс выдачи тела Юлии Хабибуллинной затянулся», – пояснили в МИДе.

Как рассказала корреспонденту «КП-Уфа» близкая подруга погибшей Альфия, правоохранительные органы арабского государства обещали консулу России выдать тело Юлии для похорон в воскресенье, 31 мая. «Но в итоге арабы и его ввели в заблуждение. В итоге все на своём месте. Просто хочется, чтобы Юля уже успокоилась… и была спокойно похоронена», – признается Альфия.

Напомним, Юлия Хабибуллина была профессиональным фотографом. В злополучный день она забралась на скалу в горах Диббы, чтобы сделать красивый снимок, однако потеряла равновесие на краю пропасти и сорвалась вниз с 10-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными. Изначально предполагалось, что тело девушки будет транспортировано на родину. Власти Башкирии даже нашли рейс на 22 мая, однако воспользоваться им не удалось. Из-за затянувшей бюрократической истории родители Юлии практически сразу смирились с тем, что она будет похоронена на чужбине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе спустя 15 лет вычисли убийцу молодой женщины
Трагически погибшую в горах Эмиратов фотографа из Уфы похоронят на чужбине
В Башкирии грабители напали на воспитательницу детского сада и похитили у нее сумку с деньгами
Стало известно, сколько зарабатывают в год самые богатые депутаты Башкирии
В уфимской больнице №13 введен карантин из-за коронавируса
Министр труда Башкирии прокомментировала свой пост о девушке, отказавшейся работать за 18 тысяч рублей
Башкирский Реабилитационный центр для детей подвел итоги конкурса
Аналитики рассказали, где нужно работать уфимцам, чтобы получать больше 100 тысяч рублей
«Может быть, что-то более эстетическое?»: главе Башкирии не понравилось название новой остановки
В Уфе запущены все фонтаны: где они находятся и по какому графику будут работать
В одном из районов Башкирии ущерб от града и ветра составил 20 млн рублей
Ураган в Башкирии оставил без электричества 31 населенный пункт
Открытие купального сезона в Уфе запланировано на 10 июня
Парламент Башкирии снимет запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00
Детские лагеря и санатории в Уфе и Башкирии 2020: когда откроются
В день последнего звонка в Башкирии учителя следили за выпускниками до четырех часов утра
Стало известно, сколько детей в Башкирии получат по 10 тысяч рублей
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры: что в них будет работать
«Я требую наказать»: глава Башкирии устроил разнос любителям кальянов
«Подпрыгнул от счастья»: глава Башкирии рассказал о своей реакции на создание особой экономической зоны
«Динамика заражения идет на спад»: число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 3337 человек
В Башкирии снова ослабили режим самоизоляции: что изменилось
Под Уфой мужчина скончался после ремонта в своем доме
В Башкирии за сутки произошло сразу два ДТП с мотоциклистами – ни один из них не имел водительских прав
Назван средний размер пенсий в Башкирии в 2020 году
В Уфе доноров с редкой группой просят срочно сдать кровь
В Башкирии появится особая экономическая зона «Алга»