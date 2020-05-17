«Если умирать, то с музыкой»: в ОАЭ трагически погибла фотограф из России

Печальная новость пришла из Арабских Эмиратов. В пятницу, 15 мая, в Дубае трагически погибла фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, также известная как Юлия Мэй. За десять дней до смерти она встретила свое 34-летие.

По словам свидетелей, девушка забралась на скалу, чтобы сделать красивый снимок, но на краю она потеряла равновесие и сорвалась вниз с 10-метровой высоты. Полученные при падении травмы оказались смертельными. Тело Юлии сейчас находится в больнице в ОАЭ, чтобы вернуть ее на родину и провести церемонию прощания семье нужны средства. Помочь семье Хабибуллиных можно, перечислив средства на карту мамы Юлии. Реквизиты можно найти по ссылке.

ДОЛЖНА БЫЛА ВЕРНУТЬСЯ В УФУ

Юлия профессионально занималась фотосъемкой, у нее было солидное портфолию с десятками тысяч снимков. В Дубай девушка уехала еще до того, как началась пандемия коронавируса. По словам друзей, она отправилась туда на подработку и не планировала оставаться там надолго. Однако ситуация в мире изменилась слишком быстро, границы стали закрываться, число авиарейсов сократилось, а цены на оставшиеся рейсы подскочили.

Из-за дорогих билетов на самолет Юлии пришлось отложить возвращение в Уфу и это решение оказалось роковым.

В ФОТОГРАФИЮ ПРИШЛА НЕ СРАЗУ

Девушка начинала свою карьеру не с фотографии. До того, как взяться за фотоаппарат, Юлия занималась более прозаичным делом — работала в налоговой службе.

«Самое ужасное время в моей жизни, когда я жила в постоянном стрессе и очень часто болела», - вспоминает о том времени девушка в своих постах.

Спустя полтора года на нелюбимой работе она взяла в кредит свою первую камеру и понеслось. Сначала фотографировала знакомых и незнакомых людей, свадьбы, а потом попробовала себя в репортажной съемке. Юлия не выпускала фотоаппарат из рук и в Дубае. В основном она снимала любителей экстремальных видов спорта: кайтсерфинга и виндсерфинга.

Фото: соцсети

Юлия сама любила спорт и активный отдых, увлекалась лошадьми. Талантливой девушке непросто давался карантин и, когда ограничения на передвижения в Дубае сняли, она была счастлива. За день до своей гибели она написала об этом пост в «Инстаграме».

«Спасибо Рамадану за выход из тотального карантина! В первый же день Священного месяца нам разрешили выходить на улицу без пропуска и открыли кафешки», - радовалась Юлия.

Однако, по ее словам, и во время карантина люди находили возможности повеселиться.

«Народ во время карантина во всю тусил в отелях. В этом весь Дубаи! Если умирать, то с музыкои », - написала девушка в своем последнем посте.