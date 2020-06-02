«Я не мог поступить иначе»: в День защиты детей обвиняемый в убийстве педофила уфимец записал видеообращение

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:54:17+03:00

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Обвиняемый в причинении смерти педофилу уфимец Владимир Санкин записал видеообращение. Оно было опубликовано накануне, 1 июня, на странице его адвоката Шота Горгадзе. На кадрах мужчина благодарит своих сторонников за поддержку и говорит, что «не мог поступить иначе».

«Я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает. Это придает мне сил, – признается Санкин. – В непростой ситуации я не мог поступить иначе, когда был выбор – пройти мимо или спасти детей. Я уверен, что на моем месте так поступил бы каждый мужчина».

Горгадзе в посте с видео рассказал о новых деталях дела. По его словам, мужчина, от которого Санкин защитил двоих мальчиков, «попытался изнасиловать» их еще в подъезде. Адвокат утверждает, что, когда на помощь детям пришел Владимир, «у педофила был топор, и он напал первым».

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 30 января в уфимском микрорайоне Инорсе. По одной из версий, тем вечером к Владимиру Санкину подбежал подросток и попросил о помощи – неизвестный удерживал его друга в квартире, угрожал топором и заставлял раздеваться. Бросившийся спасать ребенка уфимец вытащил обидчика детей на улицу и избил штакетником – причем так сильно, что тот скончался в машине скорой по пути в больницу. Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Ранее он был судим за педофилию. Санкина задержали, предъявили ему обвинение, а затем отпустили под домашний арест. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Видеообращение Владимира Санкина // 2.06.

ИСТОЧНИК KP.RU