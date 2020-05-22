Знаменитого фотографа из Уфы, которая погибла из-за несчастного случая, могут похоронить в ОАЭ

22 Май 2020 2020-05-22T11:41:20+03:00

У погибшей до сих пор не готовы документы и результаты анализа на коронавирус

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Уфимского фотографа Юлию Хабибуллину, которая погибла, сорвавшись со скалы, могут похоронить в Дубае. Об этом рассказала ее близкая подруга Альфия Курманаева в социальных сетях. По словам девушки, есть рейс в Россию на 22 марта, но документы от консульства до сих пор не готовы: полиция Дубая до сих пор не может закрыть дело, не пришли результаты анализов на коронавирус, которые выполняются не менее пяти дней.

- А в пятницу в Дубае выходные, даже если документы будут готовы, на бальзамирование тела (по словам консула) потребуется около двух дней... А там снова непонятно, когда будет самолёт, - сокрушается подруга Юлии.

В итоге родители погибшей склоняются к мысли, что Юлию придется похоронить в Дубае, ведь по мусульманским обычаям тело умершего должно как можно скорее быть предано земле, а с момента несчастного случая прошла уже неделя.

Напомним, что все случилось 15 мая: Юлия Хабибуллина решила сделать красивый фотоснимок на фоне гор, но потеряла равновесие и упала со скалы и разбилась насмерть. В Дубай девушка приехала на подработку, но из-за эпидемии коронавируса была вынуждена задержаться на несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU