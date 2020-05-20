В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

20 Май 2020 2020-05-20T11:04:52+03:00

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В Башкирии от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с ковидом.

Общее число летальных случаев в республике достигло 18. В республиканском Минздраве рассказали, что от коронавируса скончалась 56-летняя жительница Белебеевского района. Из сопутствующих заболеваний у нее был сахарный диабет.

Напомним, о смерти 17-го пациента стало известно четыре дня назад, 16 мая. Всего коронавирусом в Башкирии к текущему моменту было инфицировано 2335 жителей. Прирост больных за минувшие сутки составил 88 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU