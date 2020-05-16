За сутки в Башкирии от коронавируса умер еще один человек

16 Май 2020 2020-05-16T10:53:38+03:00

Его личность пока не раскрыта

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В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент. Количество погибших от COVID-19 в регионе составило 17 человек, данные представили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом и на портале «Стопкоронавирус».

Личность умершего пациента и информация, из какого он города республики, пока не раскрыта. Вероятно, у него были сопутствующие заболевания.

Отметим, что количество заболевших в Башкирии продолжает расти с каждым днем. По состоянию на 16 мая 2020 года, число больных выросло до 1 963, за сутки выписались 56 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU