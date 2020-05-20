В Башкирии за сутки коронавиурсом заразилось 88 человек

20 Май 2020 2020-05-20T10:48:49+03:00

В Башкирии еще один пациент скончался от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время в республике подтверждено 2335 случаев ковида

Изменить размер текста: A A

Стала известна статистика по коронавирусу в Башкирии за минувшие сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией, количество зараженных в республике увеличилось на 88 человек. Суточный прирост оказался меньше вчерашнего показателя (92). За все время пандемии инфекция подтвердилась у 2335 жителей региона.

Кроме того, поступила информация о новой смерти ковидного больного. Общее число летальных случаев в Башкирии возросло до 18.

Портал «стопкоронавирус» передает, что 45 пациентов в республике выписаны по выздоровлению от COVID-19. Вероятнее всего, это число вылечившихся за позапрошлые сутки – такой же показатель был предоставлен Минздравом республики вчера.

ИСТОЧНИК KP.RU