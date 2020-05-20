В Башкирии за сутки коронавиурсом заразилось 88 человек
Стала известна статистика по коронавирусу в Башкирии за минувшие сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией, количество зараженных в республике увеличилось на 88 человек. Суточный прирост оказался меньше вчерашнего показателя (92). За все время пандемии инфекция подтвердилась у 2335 жителей региона.
Кроме того, поступила информация о новой смерти ковидного больного. Общее число летальных случаев в Башкирии возросло до 18.
Портал «стопкоронавирус» передает, что 45 пациентов в республике выписаны по выздоровлению от COVID-19. Вероятнее всего, это число вылечившихся за позапрошлые сутки – такой же показатель был предоставлен Минздравом республики вчера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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