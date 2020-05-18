Заразившегося коронавирусом башкирского политика выписали из больницы
Рустем Ахмадинуров поблагодарил врачей
фото: соцсети Ахмадинурова
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Заразившегося коронавирусом башкирского политика Рустема Ахмадинурова выписали из больницы. Сейчас он находится у себя. Об этом депутат башкирского парламента сообщил на своих страницах в социальных сетях. Госслужащий поблагодарил медиков 4-й инфекционной больницы и «лично» заведующую третьим отделением Нурию Абдрахманову.
Напомним, Ахмадинурова госпитализировали с ковидным диагнозом 2 мая – в ту же ночь, когда стало известно о положительном тесте. Уже в больнице депутат написал, что его супругу инфекция обошла стороной.
ИСТОЧНИК KP.RU