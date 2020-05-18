Заразившегося коронавирусом башкирского политика выписали из больницы

18 Май 2020 2020-05-18T15:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Заразившегося коронавирусом башкирского политика Рустема Ахмадинурова выписали из больницы. Сейчас он находится у себя. Об этом депутат башкирского парламента сообщил на своих страницах в социальных сетях. Госслужащий поблагодарил медиков 4-й инфекционной больницы и «лично» заведующую третьим отделением Нурию Абдрахманову.

Напомним, Ахмадинурова госпитализировали с ковидным диагнозом 2 мая – в ту же ночь, когда стало известно о положительном тесте. Уже в больнице депутат написал, что его супругу инфекция обошла стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU