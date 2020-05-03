2020-05-03T10:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Известный башкирский политик Рустем Ахмадинуров подхватил коронавирус

Его госпитализировали в больницу с пневмонией
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 2 мая, стало известно, что известный в Башкирии политик Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом. Информацию об этом сегодня подтвердил глава республики Радий Хабиров. По словам руководителя региона, положительный результат теста на коронавирус COVD-19 пришел ночью.

Как известно, Рустем Ахмадинуров в настоящее время является депутатом Госсобрания-Курултая Башкирии и параллельно возглавляет исполком партии «Единая Россия» в республике. Вплоть до госпитализации с пневмонией он постоянно участвовал в различных акциях от партии, проводил заседания и разъезжал по всей республике с благотворительной помощью малоимущим. Его местом работы был оперативный штаб партии, помещения которого уже дезинфицировали.

- Работу штаб сегодня продолжит в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры. Рустему - скорейшего выздоровления! Его состояние - средней тяжести. Приятного мало, но жизни, слава богу, ничто не угрожает, - написал Хабиров у себя в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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