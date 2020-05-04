2020-05-04T09:24:24+03:00
Общество

Заразившийся коронавирусом башкирский политик рассказал о своем состоянии

У близких и коллег Рустема Ахмадинурова ковид пока не обнаружен
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: фейсбук Ахмадинуровафото: фейсбук Ахмадинурова
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Заразившийся коронавирусом депутат башкирского парламента и глава исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров рассказал о своем самочувствии.

О том, что политик заразился ковидом, стало известно накануне утром, 3 мая. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров. Вечером того же дня Ахмадинуров написал на своей странице в фейсбуке, что его состояние "стабильное".

«Я в больнице. Усиленно лечусь. Мои коллеги и близкие, с кем контактировал в последние 2 недели полностью самоизолированы и начали сдавать тесты на коронавирус. Пока ни у кого из них, включая супругу, вирус не обнаружен. На самом деле старался ходить на работе в маске и соблюдать безопасную дистанцию. Молюсь, чтобы никто из них не заразился», – поделился депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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