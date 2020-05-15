Активистов, пикетировавших в поддержку тяжелобольного парня в Уфе, оштрафовали за нарушение самоизоляции

15 Май 2020 2020-05-15T08:02:11+03:00

Они требовали прооперировать 19-летнего Ранэля Шамсутдинова. Парня спасти так и не удалось

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В Башкирии оштрафовали активистов, которые 28 апреля пикетировали у Дома республики в Уфе с требованием к властям помочь в спасении 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака. На тот момент молодой человек находился в тяжелом состоянии из-за прогрессирующей опухоли мозга, ранее его не принимали в больницу из-за карантина по коронавирусу. Митинг оперативно был прекращен силами полицейских. Всех участников пикета доставили в отделение, где были составлено протоколы за нарушение самоизоляции.

Как сообщает издание «Урал. МБХ медиа», Кировский районный суд Уфы оштрафовал на тысячу рублей троих (из семи) участников пикета. Депутат местного парламента Дмитрий Чувилин намерен вместе с адвокатами обжаловать это решение. В митинге также участвовала сестра Ранэля Шамсутдинова Ралина – ей было назначено устное предупреждение.

Напомним, самого 19-летнего парня врачи так не смогли спасти. Он скончался вечером 8 мая. Его проводили в последний путь через два дня.

Ранэля спасти так и не удалось

ИСТОЧНИК KP.RU