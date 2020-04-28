В Уфе у Дома республики полиция задержала вышедших на митинг родных умирающего 19-летнего парня

28 Апр 2020 2020-04-28T17:09:57+03:00

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Сегодня, 28 апреля, родные и близкие 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, который сейчас в тяжелом состоянии в больнице Салавата, приехали в Уфу и вышли пикетировать здание Дома республики. Родная сестра парня, Ралина, вместе с другими неравнодушными к судьбе молодого человека людьми пришла к зданию правительства Башкирии с плакатами. На плакатах родные Ранэля написали требования к властям региона – срочно провести операцию молодому человеку, который сейчас отчаянно борется за жизнь в ГКБ Салавата. Врачи нашли у него опухоль мозга, а позднее к этому добавилось еще и кровоизлияние.

Фото: соцсети Ралины Шамсутдиновой

Вскоре к пикетирующим здание подошли сотрудники полиции и увели их. Как сообщает в соцсетях Ралина Шамсутдинова, их всех увезли в отделение полиции. В опубликованной ей сторис в Инстаграме видно, как на участников пикета составляют протокол.

Всего несколько часов назад на брифинге минздрава Башкирии замминистра Ирина Кононова заявила, что в Салават для обследования и дальнейшего решения по лечению Ранэля отправляется самолет санитарной авиации с нейрохирургами из Уфы на борту.

Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, в отношении участников пикета составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции. Собеседник КП-Уфа подчеркнул, что санкция статьи, по которой будут рассматривать дело в суде, подразумевает не только штраф, но и наказание в виде предупреждения. - Будем надеяться, что суд примет во внимание ситуацию, в которой оказалась семья и вынесет решение ограничиться предупреждением, - пояснил собеседник КП-Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU